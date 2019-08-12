Фильм режиссера-дебютанта претендует на «Оскар» от Украины

Украинский Оскаровский комитет закончил прием заявок. На выдвижение от Украины в категории «Международный полнометражный фильм» претендует только один фильм – «Домой» (Evge) Наримана Алиева. Об этом сообщается на официальной странице комитета в Facebook. Окончательное заседание по данному вопросу состоится 23 августа.

В прошлом году претендентов на выдвижение было шесть: помимо «Донбасса» Сергея Лозницы, на который в результате сделал ставку Украинский Оскаровский комитет, в список входили «Брама» Владимира Тихого, «Когда падают деревья» Марыси Никитюк, «Вулкан» Романа Бондарчука, «Миф» Леонида Кантера и «Киборги» Ахтема Сеитаблаева. Последний, к слову, сыграл одну из главных ролей в драме «Домой».

Ранее лента Наримана Алиева, для которого она стала полнометражным дебютом, победила в номинации «Лучший фильм» по итогам Международного кинофестиваля в Бухаресте. «Телекритика» также собрала лестные отзывы каннских критиков о фильме «Домой».

Напомним, что за историю независимости Украины ни один национальный фильм не попал в короткий список номинантов на «Оскар».

Недавно также стало известно, какие фильмы получат финансирование по итогам 11 конкурса Госкино.

Фото: Нариман Алиев (справа) со звездами фильма, Getty Images