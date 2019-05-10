▶ Филипп Ильенко выложил тизер фильма об отце
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▶ Филипп Ильенко выложил тизер фильма об отце

от Telekritika
От Telekritika 78
Главная Кино ▶ Филипп Ильенко выложил тизер фильма об отце

Глава Госкино поделился первым промо документального фильма о Юрии Ильенко.

«9 мая для нашей семьи всегда имело несколько иное значение, чем для всех, поскольку это – день рождения моего отца Юрия Ильенко, которому сегодня исполнилось бы 83 года. Сейчас проходит работа над созданием документального фильма о его жизни и творчестве, и в этот день хочу поделиться с вами первым тизером будущей ленты», – написал Филипп Ильенко в Facebook, выложив отрывок грядущего фильма «Докладная апостолу Петру». (Так назывались мемуары Юрия Ильенко, опубликованные в 2008 году. Самого режиссера не стало в 2010-м.)

В ролик вошел и отрывок знаменитого интервью, в котором Дмитрий Киселев (тогда – ведущий телеканала ICTV) пытается убедить Ильенко, что украинцы как народ не должны испытывать враждебных чувств к «Российской империи».

Напомним, среди самых известных режиссерских работ Юрия Ильенко – «Белая птица с чёрной отметиной», «Легенда о княгине Ольге», «Молитва о гетмане Мазепе». С 1986 года он заведовал кафедрой кинорежиссуры и кинодраматургии Киевского института театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого.

Читайте также подробности создания фильма «Черный ворон».

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