Роберт Патрик в роли Захара Беркута.
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🦅▶ Двуглавый орел против «Захара Беркута»: вышел новый трейлер

от Telekritika
От Telekritika 107
Главная Кино 🦅▶ Двуглавый орел против «Захара Беркута»: вышел новый трейлер

FILM.ua наконец опубликовали первый трейлер исторического блокбастера «Захар Беркут» Ахтема Сеитаблаева, где показали сражение между украинцами и монголо-татарской ордой.

Полноценный трейлер расширил те кадры, которые мы увидели в декабре. Появилось больше Захара Беркута. Исполнитель главной роли Роберт Патрик с чисто патриархальным молчанием наблюдает за происходящим, а высокогорные жители села Тухли готовятся к сопротивлению (и сопротивляются) надвигающейся монголо-татарской буре. В трейлере даже нашлось место для сравнения событий 1241 года с современностью: не зря нам показали двуглавого орла на доспехах военачальника ордынцев.

Напомним, «Захар Беркут» – киноадаптация повести Ивана Франко, которую снял Ахтем Сеитаблаев. В съемках задействованы иностранные актеры Роберт Патрик («Терминатор 2»), Томми Флэнаган («Сыновья анархии») и Алекс Макниколл («Аксель»), Элисон Дуди («Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Вид на убийство») и Поппи Дрейтон («Аббатство Даунтон», «Русалочка»). Премьера фильма состоится 10 октября 2019 года.

Ранее мы рассказывали, как собираются продвигать «Захара Беркута».

Фото: FILM.ua

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