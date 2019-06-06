🦅▶ Двуглавый орел против «Захара Беркута»: вышел новый трейлер

Полноценный трейлер расширил те кадры, которые мы увидели в декабре. Появилось больше Захара Беркута. Исполнитель главной роли Роберт Патрик с чисто патриархальным молчанием наблюдает за происходящим, а высокогорные жители села Тухли готовятся к сопротивлению (и сопротивляются) надвигающейся монголо-татарской буре. В трейлере даже нашлось место для сравнения событий 1241 года с современностью: не зря нам показали двуглавого орла на доспехах военачальника ордынцев.

Напомним, «Захар Беркут» – киноадаптация повести Ивана Франко, которую снял Ахтем Сеитаблаев. В съемках задействованы иностранные актеры Роберт Патрик («Терминатор 2»), Томми Флэнаган («Сыновья анархии») и Алекс Макниколл («Аксель»), Элисон Дуди («Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Вид на убийство») и Поппи Дрейтон («Аббатство Даунтон», «Русалочка»). Премьера фильма состоится 10 октября 2019 года.

Ранее мы рассказывали, как собираются продвигать «Захара Беркута».

Фото: FILM.ua