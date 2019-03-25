▶💵 Дорогу двойникам: фильм «Мы» установил рекорд в прокате
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▶💵 Дорогу двойникам: фильм «Мы» установил рекорд в прокате

от Telekritika
От Telekritika 44
Главная Кино ▶💵 Дорогу двойникам: фильм «Мы» установил рекорд в прокате

За первый уик-энд новый фильм ужасов Джордана Пила собрал $70,3 млн (его первый хит, «Прочь», собрал за аналогичный период в 2017 году $33,4 млн).

Таким образом, «Мы» стал №3 по итогам стартовых сборов среди хоррор-фильмов за всю историю: самым крупным стартом проката была премьера «Оно» ($123,4) в 2017 году, а вторым – прошлогодний «Хэллоуин» ($76,2). Однако «Оно», как известно, снято по одноименному роману Стивена Кинга, который уже был экранизирован для ТВ, а «Хэллоуин» стал сиквелом фильма Джона Карпентера. «Мы» же снят по оригинальному сценарию Джордана Пила, и среди таких фильмов в своем жанре он – №1 по стартовому бокс-офису.

Hollywood Reporter со ссылкой на PostTrak сообщает, что 36% зрителей фильма в США были белыми и 32% – афроамериканцами. Напомним, что «Мы» рассказывает об афроамериканской семье (в главных ролях – Лупита Нионго и Уинстон Дьюк), которая приезжает на лето к морю, но идиллический отдых прерывается, когда герои встречают своих двойников.

В украинский прокат фильм «Мы» выйдет уже в этот четверг, 28 марта.

Кстати, в нашей подборке новых сериалов апреля можно прочесть о ребуте культовой «Сумеречной зоны», в котором Джордан Пил выступил ведущим.

Фото: © Universal Studios

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