🤩 Бокс-офис: «Алита» Родригеса лидирует в украинском прокате

Аниме-адаптация «Алита: Боевой ангел» от Роберта Родригеса уверенно отбирает деньги и зрителей у других фильмов в украинском прокате.

За первый уик-энд фильм собрал 28 949 082 грн – это нормальный старт для картины подобного масштаба. К примеру, кассовый гигант «Аквамен» за первый прокатный уик-энд собрал 31 532 284 грн.

За «Алитой» следует комедийный фильм ужасов «Счастливого дня смерти 2» – он значительно отстает от лидера с кассой в 6 748 431 грн, а тройку замыкает новая картина Квартета И «Громкая связь» с 4 025 725 грн.

Украинский фильм «Продюсер», также стартовавший на прошлой неделе, собрал 2 109 906 грн за первые выходные.

А о прокатных новинках этой недели можно прочитать в новом выпуске рубрики ProПрокат.

Фото: https://www.imdb.com/title/tt0437086/