🤩 Бокс-офис: «Алита» Родригеса лидирует в украинском прокате
КиноНовости

🤩 Бокс-офис: «Алита» Родригеса лидирует в украинском прокате

от Telekritika
От Telekritika 36
Главная Кино 🤩 Бокс-офис: «Алита» Родригеса лидирует в украинском прокате

Новый фильм мексиканца победоносно проходит по широкому экрану.

Аниме-адаптация «Алита: Боевой ангел» от Роберта Родригеса уверенно отбирает деньги и зрителей у других фильмов в украинском прокате.

За первый уик-энд фильм собрал 28 949 082 грн – это нормальный старт для картины подобного масштаба. К примеру, кассовый гигант «Аквамен» за первый прокатный уик-энд собрал 31 532 284 грн.

За «Алитой» следует комедийный фильм ужасов «Счастливого дня смерти 2» – он значительно отстает от лидера с кассой в 6 748 431 грн, а тройку замыкает новая картина Квартета И «Громкая связь» с 4 025 725 грн.

Украинский фильм «Продюсер», также стартовавший на прошлой неделе, собрал 2 109 906 грн за первые выходные.

А о прокатных новинках этой недели можно прочитать в новом выпуске рубрики ProПрокат.

Фото: https://www.imdb.com/title/tt0437086/

Вас так же может заинтересовать

Сотрудники Liga.net сами прорекламируют свой портал (ОБНОВЛЕНО)

02.04.2018

Продолжение второго сезона «Школы» покажут весной 2019 года

17.10.2018

8 ноября в Киеве состоится круглый стол «Профессиональные...

07.11.2018

Facebook заблокировал англоязычные аккаунты, связанные с RT

19.02.2019

Квентин Тарантино чуть не задушил Диану Крюгер, но...

07.02.2018

Шоураннер «Аббатства Даунтон» готовится к битве при Ватерлоо

15.01.2019

Главный приз Мостры-2018 получил режиссер «Гравитации»

09.09.2018

Вуди Аллен рассказал, как джемовал с Джеймсом Белуши

21.02.2018

Издание Time анонсировало волну увольнений

22.03.2018

Маргарет Этвуд выгоняют из феминисток

16.01.2018
FacebookTwitter
0