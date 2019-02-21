📹 ProПрокат: Старый мул борозды не портит

С 21 февраля наблюдаем как Кристиан Бэйл прячет красную кнопку в новообретенных подбородках, Клинт Иствуд вновь берется за грязные дела, а драконы будут приручены в последний раз (но это не точно).

Власть

В ролях: Кристиан Бэйл, Эми Адамс, Стив Карелл, Сэм Рокуэлл

Режиссер Адам Маккей уже успел окунуться в оскаровскую атмосферу три года назад со своей «Игрой на понижение» и схватил из пяти номинаций статуэтку за лучший сценарий. Тогда у него снялся ряд знакомых лиц, от Брэда Питта до Райана Гослинга. В этот раз Маккей ограничился одним центральным персонажем, которого воплотил поднабравший в массе Кристиан Бэйл. «Власть» в драмедийном ключе рассказывает о Дике Чейни – весьма противоречивом вице-президенте времен Буша-младшего. Бэйл в своей речи по поводу вручения «Золотого глобуса» даже поблагодарил Сатану за вдохновение на эту роль. Так что рассматриваем за складками, возможно, будущего обладателя «Оскара» в актерской номинации и вникаем в драматургию американской политики уже с 21 февраля.

Наркокурьер

В ролях: Клинт Иствуд, Брэдли Купер, Таисса Фармига, Майкл Пенья, Лоуренс Фишборн

Клинт Иствуд вновь снимает Клинта Иствуда. На этот раз главному герою, 80-летнему ветерану Второй мировой, предстоит перевозить тонны наркотиков под крылом мексиканского картеля. А по пятам за ним будет следовать федеральный агент в лице Брэдли Купера. Фабула The Mule (оригинальное название фильма) уходит корнями в реальность: прототип главного героя, Лео Шарп, известен как самый пожилой наркокурьер за всю историю США. Новый проект Иствуда отдаленно напоминает его боевик 10-летней давности «Гран Торино» и сценарист у двух фильмов один и тот же, Ник Шенк.

Как приручить дракона 3

Иккинг становится вождем, Беззубик находит свою вторую половинку, а острову грозит новая опасность от охотников на драконов. Героям придется искать выход и поддержку в скрытом мире диких крылатых. Трилогия подходит к концу, но мы-то знаем, Dreamworks никогда не отпускает прибыльные франшизы просто так. Никогда.

Автор: Дмитрий Чичкан

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