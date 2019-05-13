▶ Барри Кеоган в новом промо «Чернобыля»
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▶ Барри Кеоган в новом промо «Чернобыля»

от Telekritika
От Telekritika 115
Главная Кино ▶ Барри Кеоган в новом промо «Чернобыля»

Судя по новым кадрам, актер из «Убийства священного оленя» сыграл в мини-сериале HBO/Sky советского военного.

На одном из кадров недоумевающий Барри Кеоган выходит из автобуса в гражданской одежде: по-видимому, как и в «Дюнкерке», его персонаж снова оказался не на той войне, о которой он мечтал с юношеским максимализмом. Кстати, именно с «Дюнкерком» критики, включая нас, то и дело сравнивали первую серию «Чернобыля».

Но повествование в промо-ролике ведется от имени Бориса Щербины – главы правительственной комиссии по ликвидации последствий на ЧАЭС. «Никто никогда не верит, что такое случится с ним.  Я думал, что со мной этого не произойдет. Но сейчас мы здесь – в Чернобыле», – говорит герой голосом актера Стеллана Скарсгорда.

Напомним, что 2 серия «Чернобыля» выходит на HBO сегодня, 13 мая.

Читайте также на «Телекритике» мастер-класс Барри Кеогана о том, как стать актером у режиссеров уровня Кристофера Нолана и Йоргоса Лантимоса.

Фото: HBO

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