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Американская студия обманом заставляла девушек сниматься в порно

от Telekritika
От Telekritika 743
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Теперь пострадавшим выплатят компенсацию в размере 12,7 млн долларов

В США студия Girls Do Porn обманом и угрозами заставляла сниматься женщин в порнофильмах. Об этом сообщает Vice.

2 января суд Калифорнии обязал Girls Do Porn выплатить компенсацию в размере 12,7 млн долларов 22-м американкам, задействованных в съемках по принуждению. Согласно решению суда, женщины получат компенсацию в сумме от $ 297 тыс до $ 547 тыс. 

По словам потерпевших, владельцы и сотрудники Girls Do Porn лгали девушкам и манипулировали ими, снимая порнографические фильмы, пообещав, что контент никогда не будет широко распространяться в интернете, а будут показывать лишь на DVD для коллекционеров. Также девушкам гарантировали конфиденциальность: компания говорила, что их настоящие имена не будут называться. Тем не менее, фильмы передавались в течение нескольких дней и недель на массовые сайты, такие как Pornhub и YouPorn. Многие из них были просмотрены миллионы раз, а в секциях комментариев под этими видео обнародовали имена девушек.

Суд считает, что компания способствовала распространению личных данных женщин, публикуя ссылки на их страницы в соцсетях. Из-за публикации видеороликов девушки поддавались преследованию, некоторым пришлось менять имена и места жительства.

Помимо компенсации, суд постановил Girls Do Porn вернуть истцам их изображения, видео и авторские права. Большая часть этого контента все еще находится в сети, хотя Pornhub заявил, что предпринял шаги для его удаления.

Представители компании Girls Do Porn заявили в суде, что женщины знали, что будут сниматься в порнографических фильмах и подписывали соответствующие контракты для распространения роликов. Однако судья посчитал, что эти договоры недействительны, так как девушкам не давали достаточно времени на то, чтобы ознакомиться с условиями.

Напомним, ранее стало известно, что издательский медиахолдинг Bauer Media закрывает два своих печатных софт-порно журнала People и Picture.

Фото: unsplash

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