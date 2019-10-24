В Австралии закрылись два давнейшие софт-порно журнала

В Австралии издательский медиахолдинг Bauer Media закрывает два своих печатных софт-порно журнала People и Picture. Причина закрытия – коммерческая неустойчивость и регулярные обвинения в сексуальной объективизации молодых женщин. Об этом сообщает местное издание Mumbrella.

В официальном заявлении издателя говорится, что закрытие связано с коммерческой неустойчивостью проектов. Ранее издания периодически обвинялись активистами в нормализации харассмента и сексуальной объективизации молодых женщин. Последнее время различные правозащитные организации обращались к руководству магазинов и других точек распространения с призывом прекратить продавать эти два журнала.

.@Coles you dropped ads from 2GB due to comments about NZ PM Jacinda Ardern. But today you still profit from #sexism and sexual objectification of women. “Rack in black” “Huge Jugs!” “Girl on Girl” Do women need to become PM to be worthy of Coles’ respect? #binsexistmags pic.twitter.com/viZYhdVeCH — Melinda (@MelLiszewski) October 22, 2019

Журнал Picture был запущен в 1988 году, а People — в 1974. Оба журнала специализировались на откровенных фотографиях и сексуальных историях, часть из которых присылали читатели.

Напомним, в апреле журнал Playboy перезапустился в США как ежеквартальное издание. Издатель сократил тираж журнала, перестал печатать рекламу и сменил руководителей – журнал создают молодые люди не старше 35 лет. В издании полностью отказались от сексуальной объективации, взяв курс на глубокие социальные идеи.

Фото: pixabay

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