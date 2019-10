В Австралии закрылись два давнейшие софт-порно журнала

В Австралии издательский медиахолдинг Bauer Media закрывает два своих печатных софт-порно журнала People и Picture. Причина закрытия – коммерческая неустойчивость и регулярные обвинения в сексуальной объективизации молодых женщин. Об этом сообщает местное издание Mumbrella.

В официальном заявлении издателя говорится, что закрытие связано с коммерческой неустойчивостью проектов. Ранее издания периодически обвинялись активистами в нормализации харассмента и сексуальной объективизации молодых женщин. Последнее время различные правозащитные организации обращались к руководству магазинов и других точек распространения с призывом прекратить продавать эти два журнала.

.@Coles you dropped ads from 2GB due to comments about NZ PM Jacinda Ardern.

But today you still profit from #sexism and sexual objectification of women.

“Rack in black”

“Huge Jugs!”

“Girl on Girl”

Do women need to become PM to be worthy of Coles’ respect? #binsexistmags pic.twitter.com/viZYhdVeCH

— Melinda (@MelLiszewski) October 22, 2019