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В Австралии закрылись два давнейшие софт-порно журнала

от Telekritika
От Telekritika 112
Главная Новости В Австралии закрылись два давнейшие софт-порно журнала

У журналов коммерческий успех был переменчивым, издательство страдало от обвинений в сексизме, харассменте и объективизации женщин.

В Австралии издательский медиахолдинг Bauer Media закрывает два своих печатных софт-порно журнала People и Picture. Причина закрытия – коммерческая неустойчивость и регулярные обвинения в сексуальной объективизации молодых женщин. Об этом сообщает местное издание Mumbrella.

В официальном заявлении издателя говорится, что закрытие связано с коммерческой неустойчивостью проектов. Ранее издания периодически обвинялись активистами в нормализации харассмента и сексуальной объективизации молодых женщин. Последнее время различные правозащитные организации обращались к руководству магазинов и других точек распространения с призывом прекратить продавать эти два журнала.

Журнал Picture был запущен в 1988 году, а People — в 1974. Оба журнала специализировались на откровенных фотографиях и сексуальных историях, часть из которых присылали читатели.

Напомним, в апреле журнал Playboy перезапустился в США как ежеквартальное издание. Издатель сократил тираж журнала, перестал печатать рекламу и сменил руководителей – журнал создают молодые люди не старше 35 лет. В издании полностью отказались от сексуальной объективации, взяв курс на глубокие социальные идеи.

Фото: pixabay

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