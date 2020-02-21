Алексей Гладушевский запустил собственный кинопродакшен

В конце 2019 года Алексей Гладушевский в партнерстве с украинским продюсером, проживающим во Франции, Региной Марьяновской-Давидзон запустил собственный кинопродакшен The Real Pictures. Данным проектом Алексей будет заниматься в свободное от основной работы время.

В эксклюзивном комментарии «Телекритике» Алексей Гладушевский, занимающий с недавнего времени должность Creative Producer Original Content и курирующий направление Starlight Originals в медиахолдинге StarLightMedia, заявил: «У меня давно уже были идеи для создания полнометражных фильмов. Ранее об одной из них — драме по собственному сценарию «Мой юный принц», я уже рассказывал вам в интервью. Я хочу снимать авторское кино. Я хочу, чтобы зритель снова начал воспринимать кино как вид искусства, а фильммейкеры перестали бы думать о кино только как о бизнесе. Именно поэтому возникла идея создания собственного продакшена и вскоре появился The Real Pictures».

Также Алексей отметил, что будет заниматься проектом в исключительно свободное от работы время: «Моя основная работа — в Starlight Originals, где я и команда будем создавать оригинальные сериальные продукты. А полнометражными кинопроектами я буду заниматься в свободное от работы время, и в этом мне очень помогает Регина. Многие обязанности она взяла на себя, за что я ей очень благодарен. И вот, благодаря ее усилиям, мы представим The Real Pictures на Berlinale».

The Real Pictures специализируется на кинопроизводстве и сервисе для иностранных компании. Основной ценностью продакшена является вера в творческий потенциал и потенциал нового поколения молодых кинематографистов, дебютирующих в Европе.

На данный момент в разработке у The Real Pictures находятся два полнометражных и один короткометражный фильм. Также продакшен специализируется на создании документальных и телевизионных фильмов.

Напомним: ранее стало известно, что «Відблиск» Валентина Васяновича отобрали к проектам Berlinale Co-production Market.

Фото: Дмитрий Комиссаренко, The Real Pictures

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