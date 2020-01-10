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Алексей Гладушевский возглавил новое направление в StarLightMedia

от Telekritika
От Telekritika 3563
Главная ТВБизнес Алексей Гладушевский возглавил новое направление в StarLightMedia

Алексей Гладушевский стал Creative Producer Original Content

StarLightMedia делает акцент на производстве мультиплатформных сериалов, в связи с чем открывает новое направление «StarLight Originals». Должность Creative Producer Original Content этого направления получил Алексей Гладушевский, который до последнего времени занимал должность генерального директора «Нового», сообщает пресс-служба канала.

В эксклюзивном комментарии «Телекритике» Алексей отметил, что будет занимать должность гендиректора «Нового канала» до 13 января 2020 года. В этот же день будет объявлено имя нового руководителя.

«В «StarLight Originals» я хочу поднимать темы, которые в эфирном телевидении не поднимаются. Уровень контента – другой. Мы создадим то, что будем показывать на платформе и в эфире, а также то, что только на платформе. Сейчас работаем над бизнес-планом, стратегией и направлениями контента. Понимаю, что начинается сложная история, будет тратиться много сил и энергии», — сказал Алексей.

Алексей Гладушевский признается: »Rогда увидел кадры со съемочной площадки «Первых ласточек», подумал, что именно это он давно хотел воплотить. Совсем другой вид контента. Я рад, что рискнул и запустил. И теперь готов внедрять «StarLight Originals». Я всегда был творцом. Мне хотелось самому создавать художественные сериалы, интересные программы… Сейчас понимаю, что хочу запустить это сериальное подразделение. Я вижу, как это должно быть. Уже готов горы свернуть! Пора выходить за рамки», — добавил он.

Ранее Алексей Гладушевский в авторской колонке на «Телекритике» подвел итоги 2019-го телегода.

Фото: Александра Йорк

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