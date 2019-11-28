Адвокаты Юлии Синькевич заявили, что комиссия НАГС отказалась от встречи

Об этом говорится в заявлении Axon Partners в Facebook. По их словам, члены комиссии, которая проводила собеседование в Национальном агентстве по вопросам государственной службы, отказались встретиться с адвокатами Синькевич. Также НАГС все еще не опубликовало протокол собеседования на сайте.

На запрос о предоставлении информации о том, как проходило голосование комиссии, у Агентства есть время ответить до пятницы. Напомним, двое членов комиссии уже неоднократно ставили нулевые баллы за собеседование. В протоколе они указаны как «Член 2» и «Член 3».

В понедельник, 25 ноября, под офисом НАГС состоялась мирная акция протеста представителей киноиндустрии. Они требовали отменить результаты собеседования, по итогу которых единственный кандидат на пост главы Госкино Юлия Синькевич не прошла в следующий этап конкурса.

Фото: Facebook / Axon Partners

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