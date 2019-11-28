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Адвокаты Юлии Синькевич заявили, что комиссия НАГС отказалась от встречи

от Telekritika
От Telekritika 762
Главная Кино Адвокаты Юлии Синькевич заявили, что комиссия НАГС отказалась от встречи

Адвокаты кандидатки на пост главы Госкино сообщили, что спустя три дня после акции протеста под стенами НАГС, агентство не предприняло никаких шагов для решения ситуации со скандальным собеседованием.

Об этом говорится в заявлении Axon Partners в Facebook. По их словам, члены комиссии, которая проводила собеседование в Национальном агентстве по вопросам государственной службы, отказались встретиться с адвокатами Синькевич. Также НАГС все еще не опубликовало протокол собеседования на сайте.

На запрос о предоставлении информации о том, как проходило голосование комиссии, у Агентства есть время ответить до пятницы. Напомним, двое членов комиссии уже неоднократно ставили нулевые баллы за собеседование. В протоколе они указаны как «Член 2» и «Член 3».

В понедельник, 25 ноября, под офисом НАГС состоялась мирная акция протеста представителей киноиндустрии. Они требовали отменить результаты собеседования, по итогу которых единственный кандидат на пост главы Госкино Юлия Синькевич не прошла в следующий этап конкурса.

Фото: Facebook / Axon Partners

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