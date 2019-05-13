📚 5 необычных экранизаций на Каннском кинофестивале

Но «Телекритика» решила подойти к началу фестиваля с оглядкой не только на киноманов, но и на любителей литературы. Так, в программе этого года можно увидеть драму Ладжа Ли «Отверженные», действие которой происходит в координатах романа Гюго, но в современном Париже. А ниже – еще пять необычных экранизаций, которые удивят даже тех, кто читал первоисточники.

«Невидимая жизнь»

Снят по книге: «Невидимая жизнь Эвридики Гужман» (Марта Баталья)

Секция: Особый взгляд

Имя Карима Айнуза еще не вошло в обиход зрителей за пределами Латинской Америки, но многие уже знают его по драме «Пляж будущего» и документальному фильму-антологии «Храмы культуры», который недавно показывали в Киеве в рамках фестиваля интеллектуального кино. К интеллектуальным документалкам Айнуз пришел через «мыло» для латиноамериканского HBO (сериал «Элис») вперемежку с экспериментальными видеоинсталляциями, а на этот раз многоликий (а исходя из разноплановости работ, можно бы допустить, что и многорукий!) режиссер покажет довольно консервативную по его меркам драму в декорациях 1940-х, снятую по бразильскому бестселлеру 2016 года. Эвридика Гужман – домохозяйка, которой неуютно быть образцово-показательной женой: подстегиваемая успехами мужа, она берется за смелые (но все-таки традиционно-женские) проекты вроде составления лучшей кулинарной книги или превращения в лучшую модистку города. Одного лишь взгляда на промо «Невидимой жизни» достаточно, чтобы понять: эстетика «Моей гениальной подруги» не прошла даром и для Большого Кино, и уже одного этого достаточно, чтобы смотреть новинку.

«Невероятное нашествие медведей на Сицилию»

Снят по книге: «Невероятное нашествие медведей на Сицилию» (Дино Буццати)

Секция: Особый взгляд

Писателя Дино Буццати, оставившего после себя десятки изящнейших фантастических рассказов, современные режиссеры незаслуженно обходят стороной, хотя «Седьмой этаж» (1967), «Татарская пустыня» (1976) и даже «Тайна старого леса» (1993) были по-своему очаровательным экранизациями. (Правда, в скором времени подоспеет фильм «В ожидании варваров» по одноименной книге Джона Кутзее, которая, в свою очередь, является своеобразной адаптацией «Татарской пустыни» –но это уже чересчур широкое понимание слова «экранизация».) Однако в этом году мир увидит анимированную версию детской книги Буццати «Невероятное нашествие медведей на Сицилию» (1945), к которой писатель в свое время сам нарисовал иллюстрации. Медведи ринулись с сицилийских гор в города не просто так: ими движет голод и желание медвежьего короля спасти своего сына из лап циркачей. Режиссером экранизации стал Лоренцо Маттотти – писатель и художник, которого за пределами Италии в основном знают благодаря пугающему экзистенциальному комиксу «Стигматы», вдохновленному Книгой Иова. Уже это – повод взглянуть на то, что сделает Маттотти с историей для детей.

«Ласточки Кабула»

Снят по книге: «Ласточки Кабула» (Ясмина Хадра)

Секция: Особый взгляд

Алжирский писатель Мохаммед Мулессегуль из-за военной цензуры с 90-х писал под женским псевдонимом Ясмина Хадра. «Ласточки Кабула» – это история любви на фоне разрушенного войной Афганистана в 1998 году. Двое главных героев пытаются устроить жизнь вопреки диктатуре Талибана, но один глупый поступок со стороны мужчины грозит превратить их мечты в пепел. Не дайте скриншотам с идиллической анимацией вас обмануть: западные читатели, познакомившись с книгой в 2000-х, были шокированы натуралистичными сценами, в которых женщин забивают камнями и наказывают кнутом. Тем не менее, «Ласточки» положительно отличаются от хлынувших на рынок эксплуатационных романов, смакующих насилие в экзотических декорациях, а Забу Брайтман, известная по проникновенным драмам на непростые темы (беспризорники в «Но и я», потеря близких во «Вспомнить о хорошем») – именно та, кто способна перенести его на экран. О девяти других громких фильмах фестиваля, снятых женщинами, читайте в нашем материале.

«Жить и знать, что живешь»

Снят по книге: «Все прошло хорошо» (Эммануэль Бернейм)

Секция: Специальные показы

Писательницы Эммануэль Бернейм не стало в 2017 году, и хотя громкая литературная слава к ней так и не пришла, ее имя останется в истории кино: она написала сценарии фильмов «5x2» и «Бассейн» Франсуа Озона, работала с Мишелем Уэльбеком над экранизацией «Платформы» (впрочем, так и не реализованной) и написала роман «Пятница, вечер», послуживший основой для одноименного фильма Клэр Дени. Теперь за наследие писательницы взялся 87-летний Ален Кавалье – легенда национального кинематографа, то исчезающий с горизонта, то возвращающийся с совершенно неожиданными лентами. Кавалье 30 лет дружил с Бернейм, и новый фильм должен был стать экранизацией ее автобиографии, в которой она сыграла бы саму себя, а режиссер – ее умирающего отца. Но когда писательницы не стало, Кавалье переработал отснятый материал в своего рода докудраму – отчасти о чувствах ушедшей подруги, отчасти о собственном горе. «Все прошло хорошо» – это фраза, которую родственники хотят услышать от врача после операции, но в связи с этим фильмом она звучит горько-иронично.

«Раны»

Снят по книге: «Видимая грязь» (Натан Бэллингруд)

Секция: Двухнедельник режиссеров

Обозревая в этом году «Сандэнс», мы совсем упустили из вида новинку с Дакотой Джонсон от многообещающего жанрового режиссера Бабака Анвари, который дебютировал в 2016 году хоррором о джиннах в Тегеране 80-х. К счастью, есть повод вспомнить о нем в контексте Каннского фестиваля. Новая работа Анвари – экранизация повести писателя Натана Бэллингруда, чей сборник «Монстры озер Северной Америки» в 2013 году стал одним из главных прорывов в области дарк-фэнтези. Арми Хаммер играет бармена, который зачем-то подбирает забытый посетителем телефон и принимается читать в нем сообщения, навлекая на свой мирок некое проклятие (и нашествие тараканов, хотя режиссер уточняет, что главные монстры его фильма – это миллениалы). Джонсон, уже освоившаяся в хорроре после ремейка «Суспирии», играет девушку главного героя с несчастливым для жанра именем Кэрри. Несмотря на то, что критики отнеслись к фильму прохладно, всегда любопытно взглянуть, как эволюционирует режиссер, в чьем распоряжении оказались актеры категории «А» (Роберта Эггерса, заполучившего в новый фильм «Маяк» Роберта Паттинсона и Уиллема Дефо, это тоже касается.)

Фото: Pola Pandora Filmproduktions, RT Features