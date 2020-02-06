17 новых сериалов февраля: «Кэти Кин», «Фанатик», «Охотники» и другие премьеры    

В феврале выйдут не только подростковые сериалы от Netflix, вроде «Мне это не нравится» со звездами «Оно», но и криминальная драма о первой начальнице полиции Лос-Анджелеса, ремейк о музыкальной фанатке с Зои Кравиц и другие 17 новинок.

6 февраля

«Кэти Кин» / Katy Keene

Жанр: мюзикл, комедийная драма

Платформа: The CW

Актеры: Люси Хейл, Эшли Мюррей, Зейн Хольц, Люсьен Лависконт, Джонни Бошам, Джулия Чан, Камила Хайд.

О чем: «Кэти Кин» – музыкальный комедийно-драматический телесериал, разработанный Роберто Агирре-Сакаса и Майклом Грасси, основанный на одноименном персонаже Арчи Комикс. В нем рассказывается о происхождении и борьбе четырех начинающих артистов, пытающихся добиться успешной карьеры на Бродвее, на взлетно-посадочной полосе и в студии звукозаписи. «Кэти Кин» является дочерней компанией Riverdale и проходит через пять лет после событий первой. Сериал выпускается Berlanti Productions в сотрудничестве с Archie Comics, Warner Bros. Television и CBS Television Studios.

«В долгах как в шелках» / Indebted

Жанр: ситком

Платформа: NBC

Актеры: Фрэн Дрешер, Адам Палли, Эбби Эллиотт, Стивен Вебер.

О чем: Indebted — телевизионный американский комедийный сериал на канале NBC. Сериал был создан Дэном Леви и соисполнительным продюсером вместе с Дагом Робинсоном, Эллисон Гринспен и Энди Акерманом для Sony Pictures Television.

Сериал рассказывает о паре — Дейве и Ребекке, которые готовы начать новую жизнь. Однако родители Дэйва появляются без предупреждения, заявив о разорении. Теперь у него не останется иного выбора, кроме как впустить горе-родителей в свой дом, что в конечном итоге приведет к хаосу среди семей.

«Томми»/ Tommy

Жанр: драма

Платформа: CBS

Актеры: Эди Фалько, Майкл Чернус, Рассел Джонс, Оливия Люси Филлип, Аделаида Клеменс, Джозеф Лайл Тейлор, Томас Садоски, Владимир Кааманьо.

О чем: «Томми» — сериал, созданный Полом Аттанасио, который должен выйти 6 февраля 2020 года на CBS. Он посвящен Эбигейл «Томми» Томас (играет Эди Фалько), которая становится первой женщиной-начальником полиции в полиции Лос-Анджелеса.

«Допрос»/ Interrogation

Жанр: криминал, драма

Платформа: CBS

Актеры: Питер Сарсгаард, Дэвид Стрэтэйрн, Коди Смит-Макфи.

О чем: С центре сюжета «Допроса» – настоящая преступная драма, созданная Андерсом Вайдеманом и Джоном Манкевичем. Допрос описывается как «оригинальная концепция, основанная на реальной истории, которая длилась более 30 лет, когда молодой человек был обвинен и осужден за жестокое убийство своей матери. Каждый эпизод построен на основе допроса, взятого непосредственно из реальных материалов дела полиции». Первые девять эпизодов сериала можно будет смотреть в любом порядке, а финал сезона будет выпущен позднее.

«Тернистый путь»/ Briarpatch

Жанр: драма, антология

Платформа: USA Network

Актеры: Розарио Доусон, Джей Р. Фергюсон, Эди Гатеги, Брайан Джерати.

О чем: «Тернистый путь» — сборник антологий с Розарио Доусон в главной роли, основанный на одноименном романе Росса Томаса. Сериал был снят в конце января 2019 года USA Network.

В преддверии премьеры несколько эпизодов сериала предварительно показали в программе Primetime Международного кинофестиваля в Торонто в 2019 году.

Следователь, работающий на сенатора, возвращается домой в Сан-Бонифачо, чтобы найти убийцу детектива Фелисити Дилл. В процессе своего расследования она раскрывает сеть коррупции в маленьком техасском городке.

7 февраля

«Локки и ключ» / Locke & Key

Жанр: ужасы, драма

Платформа: Netflix

Актеры: Джексон Роберт Скотт, Коннор Джессап, Эмилия Джонс, Шерри Саум, Гриффин Глюк, Дарби Стэнчфилд, Лайсла Де Оливейра, Петрис Джонс, Томас Митчелл Барнет.

О чем: «Локки и ключ» – предстоящий американский хоррор-сериал, созданный Джо Хиллом, основанный на одноименной серии комиксов.

Locke & Key вращается вокруг трех братьев и сестер, которые после ужасного убийства своего отца переезжают в родной дом в Массачусетсе для того, чтобы найти в доме магические ключи. Эти ключи дают им сверхспособности. Однако коварный демон тоже хочет получить ключи, и не остановится ни перед чем, чтобы получить их.

«Легендарный квест: пир ворона» / Mythic Quest: Raven’s Banquet

Жанр: ситком

Платформа: Apple TV+

Актеры: Роб МакЭлни, Шарлотта Никдао, Ф. Мюррей, Авраам, Имани Хаким, Дэвид Хорнсби, Дэнни Пуди, Эшли Берч, Джесси Эннис.

О чем: Mythic Quest: Raven’s Banquet – комедийный веб-сериал с Робом Макеленни в главной роли для Apple TV+.

Сериал разворачивается в студии разработки видеоигр и исследует тонкости человеческого состояния веселыми и инновационными способами.

11 февраля

«Ради жизни» / For Life

Жанр: триллер, криминальная драма

Платформа: ABC

Актеры: Николас Пиннок, Индира Варма, Джой Брайант, Гленн Флешлер, Дориан Миссик, Тила Харрис, Мэри Стюарт Мастерсон, Борис Макгивер.

О чем: Юридический сериал For Life создан Хэнком Стейнбергом. Премьера состоится на ABC 11 февраля 2020 года. Шоу в значительной степени основано на реальной истории Исаака Райта-младшего, который был заключен в тюрьму за преступление, которое он не совершал. Находясь в заключении, он стал лицензированным адвокатом и помог отменить несправедливые приговоры двадцати своих сокамерников, прежде чем наконец доказать свою собственную невиновность.

«Дорожите этим днем» / Cherish the Day

Жанр: антология, романтическая драма

Платформа: OWN

Актеры: Ксоша Рокмор, Алано Миллер, Сисили Тайсон.

О чем: Предстоящий американский антропологический телесериал, посвященный романтической драме, созданный Авой Дюверней. В фильме рассказывается об отношениях одной пары. Каждый эпизод, охватывает один день и знаменует собой значительный момент. Полный сезон из 8 серий охватывает 5 лет.

14 февраля

«Фанатик»/ High Fidelity

Жанр: романтическая комедия

Платформа: Hulu

Актеры: Зои Кравиц, Джейк Лейси, Дэвид Холмс.

О чем: High Fidelity вдохновленный одноименным фильмом, написанным Д. В. Де Винсентисом, Стивом Пинком, Джоном Кьюсаком и Скоттом Розенбергом, который основан на одноименном британском романе 1995 года Ника Норнби.

High Fidelity рассказывает о настоящем поклоннике музыки, владельце музыкального магазина, который помешан на поп-культуре и списках Top Five.

«Крушение утопии» / Utopia Falls

Жанр: драма, научная фантастика

Платформа: Hulu

Актеры: Робин Аломар, Акиэль Жюльен, Робби Грэм-Кунц.

О чем: Группа подростков в далекой колонии в будущем обнаруживает древний запретный архив исторических, культурных и музыкальных реликвий. Это открытие заставляет их подвергать сомнению все, чему их учили, и использовать силу музыки, чтобы изменить свою реальность и раскрыть правду.

«Видимые: выход на ТВ» / Visible: Out on Television

Жанр: документальный

Платформа: Apple TV+

Актеры: Эллен ДеДженерес, Опрой Уинфри, Андерсоном Купером, Билли Портером и другие.

О чем: Visible: Out on Television – документальный фильм, который скоро появится на Apple TV +. Сериал покажет влияние, которое движение ЛГБТК оказало на телевидение. В документальном фильме представлены ранее не встречавшиеся интервью с Эллен ДеДженерес, Опрой Уинфри, Андерсоном Купером, Билли Портером, Рэйчел Мэддоу, Доном Лимоном, Сарой Рамирес, Джесси Тайлер Фергюсон и десятками других.

16 февраля

«Дунканвилль» / Duncanville

Жанр: анимационный ситком

Платформа: Fox

Актеры: Эми Полер, Тай Баррелл, Рики Линдхом, Рашида Джонс.

О чем: «Дунканвилль» сосредоточится на жизни Дункана Харриса, 15-летнего мальчика, который всегда находится в шаге от принятия плохого решения. С Дунканом живет его мама, сотрудница службы охраны парковки, которая мечтает когда-нибудь стать детективом и всегда наблюдает за Дунканом; его отец, который пытается быть для Дункана лучшим родителем, чем его отец для него; сестра Кимберли, которая проходит через обычные подростковые фазы.

21 февраля

«Охотники» / Hunters

Жанр: драма

Платформа: Amazon

Актеры: Аль Пачино, Логан Лерман, Кейт Малвани, Тиффани Бун, Кэрол Кейн.

О чем: сюжет рассказывает о группе охотников за нацистами, проживающих в Нью-Йорке в 1977 году. «Охотники» обнаруживают, что сотни высокопоставленных нацистов проживают в США и намереваются создать там Четвертый рейх. Разнородная команда начинает свою кровавую миссию по привлечению нацистов к ответственности и срыву их новых планов по геноциду.

«Джентрифицированные» / Gentefied

Жанр: комедийная драма

Платформа: Netflix

Актеры: Карри Мартин, Джозеф Джулиан Сория, Карлос Сантос, Хоакин Косио.

О чем: Gentefied – это предстоящий американский комедийно-драматический веб-сериал, созданный Марвином Лемусом и Линдой Иветт Чавес.

Сериал рассказывает истории о трех мексиканско-американских двоюродных братьях и их борьбе за американскую мечту, даже если эта самая мечта угрожает самым дорогим для них вещам: их соседям, дедушке-иммигранту и семейному магазину.

26 февраля

«Мне это не нравится» / I Am Not Okay with This

Жанр: приключения

Платформа: Netflix

Актеры: София Лиллис, Уайетт Олефф, София Брайант.

О чем: Сериал рассказывает о 15-летней девушке по имени Сидни, у которой на фоне поисков своей сексуальности, тайной влюбленности, проблем в семье и адаптации к старшей школе просыпаются суперспособности.

Это экранизация одноименного графического романа Чарльза С. Форсмана, вышедшего в 2017 году — он же написал комикс, по которому сняли сериал «Конец гребанного мира».

28 февраля

«Королева Соно» / Queen Sono

Жанр: криминальная драма

Платформа: Netflix

Актеры: Вуйо Дабула, Сечаба Морожеле, Чи Менде, Лойисо Мадинга, Роб Ван Вуурен Кейт Ликвориш, Хату Рамабулана.

О чем: Queen Sono – новый южноафриканский телесериал в жанре криминальной драмы, создателем выступил Кагизо Ледига.

Королева Соно рассказывает историю о тайном агенте в Южной Африке, который занимается преступными операциями, сталкиваясь с кризисами в своей личной жизни.

Ранее «Телекритика» писала о фильмах, которые выйдут в кинотеатры в феврале.

Фото: CBS, Hulu, Amazon Prime

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