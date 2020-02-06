17 новых сериалов февраля: «Кэти Кин», «Фанатик», «Охотники» и другие премьеры    

В феврале выйдут не только подростковые сериалы от Netflix, вроде «Мне это не нравится» со звездами «Оно», но и криминальная драма о первой начальнице полиции Лос-Анджелеса, ремейк о музыкальной фанатке с Зои Кравиц и другие 17 новинок.
6 февраля
«Кэти Кин» / Katy Keene
Жанр: мюзикл, комедийная драма
Платформа: The CW
Актеры: Люси Хейл, Эшли Мюррей, Зейн Хольц, Люсьен Лависконт, Джонни Бошам, Джулия Чан, Камила Хайд.
О чем: «Кэти Кин» – музыкальный комедийно-драматический телесериал, разработанный Роберто Агирре-Сакаса и Майклом Грасси, основанный на одноименном персонаже Арчи Комикс. В нем рассказывается о происхождении и борьбе четырех начинающих артистов, пытающихся добиться успешной карьеры на Бродвее, на взлетно-посадочной полосе и в студии звукозаписи. «Кэти Кин» является дочерней компанией Riverdale и проходит через пять лет после событий первой. Сериал выпускается Berlanti Productions в сотрудничестве с Archie Comics, Warner Bros. Television и CBS Television Studios.
«В долгах как в шелках» / Indebted
Жанр: ситком
Платформа: NBC
Актеры: Фрэн Дрешер, Адам Палли, Эбби Эллиотт, Стивен Вебер.
О чем: Indebted — телевизионный американский комедийный сериал на канале NBC. Сериал был создан Дэном Леви и соисполнительным продюсером вместе с Дагом Робинсоном, Эллисон Гринспен и Энди Акерманом для Sony Pictures Television.
Сериал рассказывает о паре — Дейве и Ребекке, которые готовы начать новую жизнь. Однако родители Дэйва появляются без предупреждения, заявив о разорении. Теперь у него не останется иного выбора, кроме как впустить горе-родителей в свой дом, что в конечном итоге приведет к хаосу среди семей.
«Томми»/ Tommy
Жанр: драма
Платформа: CBS
Актеры: Эди Фалько, Майкл Чернус, Рассел Джонс, Оливия Люси Филлип, Аделаида Клеменс, Джозеф Лайл Тейлор, Томас Садоски, Владимир Кааманьо.
О чем: «Томми» — сериал, созданный Полом Аттанасио, который должен выйти 6 февраля 2020 года на CBS. Он посвящен Эбигейл «Томми» Томас (играет Эди Фалько), которая становится первой женщиной-начальником полиции в полиции Лос-Анджелеса.
«Допрос»/ Interrogation
Жанр: криминал, драма
Платформа: CBS
Актеры: Питер Сарсгаард, Дэвид Стрэтэйрн, Коди Смит-Макфи.
О чем: С центре сюжета «Допроса» – настоящая преступная драма, созданная Андерсом Вайдеманом и Джоном Манкевичем. Допрос описывается как «оригинальная концепция, основанная на реальной истории, которая длилась более 30 лет, когда молодой человек был обвинен и осужден за жестокое убийство своей матери. Каждый эпизод построен на основе допроса, взятого непосредственно из реальных материалов дела полиции». Первые девять эпизодов сериала можно будет смотреть в любом порядке, а финал сезона будет выпущен позднее.
«Тернистый путь»/ Briarpatch
Жанр: драма, антология
Платформа: USA Network
Актеры: Розарио Доусон, Джей Р. Фергюсон, Эди Гатеги, Брайан Джерати.
О чем: «Тернистый путь» — сборник антологий с Розарио Доусон в главной роли, основанный на одноименном романе Росса Томаса. Сериал был снят в конце января 2019 года USA Network.
В преддверии премьеры несколько эпизодов сериала предварительно показали в программе Primetime Международного кинофестиваля в Торонто в 2019 году.
Следователь, работающий на сенатора, возвращается домой в Сан-Бонифачо, чтобы найти убийцу детектива Фелисити Дилл. В процессе своего расследования она раскрывает сеть коррупции в маленьком техасском городке.
7 февраля
«Локки и ключ» / Locke & Key
Жанр: ужасы, драма
Платформа: Netflix
Актеры: Джексон Роберт Скотт, Коннор Джессап, Эмилия Джонс, Шерри Саум, Гриффин Глюк, Дарби Стэнчфилд, Лайсла Де Оливейра, Петрис Джонс, Томас Митчелл Барнет.
О чем: «Локки и ключ» – предстоящий американский хоррор-сериал, созданный Джо Хиллом, основанный на одноименной серии комиксов.
Locke & Key вращается вокруг трех братьев и сестер, которые после ужасного убийства своего отца переезжают в родной дом в Массачусетсе для того, чтобы найти в доме магические ключи. Эти ключи дают им сверхспособности. Однако коварный демон тоже хочет получить ключи, и не остановится ни перед чем, чтобы получить их.
«Легендарный квест: пир ворона» / Mythic Quest: Raven’s Banquet
Жанр: ситком
Платформа: Apple TV+
Актеры: Роб МакЭлни, Шарлотта Никдао, Ф. Мюррей, Авраам, Имани Хаким, Дэвид Хорнсби, Дэнни Пуди, Эшли Берч, Джесси Эннис.
О чем: Mythic Quest: Raven’s Banquet – комедийный веб-сериал с Робом Макеленни в главной роли для Apple TV+.
Сериал разворачивается в студии разработки видеоигр и исследует тонкости человеческого состояния веселыми и инновационными способами.
11 февраля
«Ради жизни» / For Life
Жанр: триллер, криминальная драма
Платформа: ABC
Актеры: Николас Пиннок, Индира Варма, Джой Брайант, Гленн Флешлер, Дориан Миссик, Тила Харрис, Мэри Стюарт Мастерсон, Борис Макгивер.
О чем: Юридический сериал For Life создан Хэнком Стейнбергом. Премьера состоится на ABC 11 февраля 2020 года. Шоу в значительной степени основано на реальной истории Исаака Райта-младшего, который был заключен в тюрьму за преступление, которое он не совершал. Находясь в заключении, он стал лицензированным адвокатом и помог отменить несправедливые приговоры двадцати своих сокамерников, прежде чем наконец доказать свою собственную невиновность.
«Дорожите этим днем» / Cherish the Day
Жанр: антология, романтическая драма
Платформа: OWN
Актеры: Ксоша Рокмор, Алано Миллер, Сисили Тайсон.
О чем: Предстоящий американский антропологический телесериал, посвященный романтической драме, созданный Авой Дюверней. В фильме рассказывается об отношениях одной пары. Каждый эпизод, охватывает один день и знаменует собой значительный момент. Полный сезон из 8 серий охватывает 5 лет.
14 февраля
«Фанатик»/ High Fidelity
Жанр: романтическая комедия
Платформа: Hulu
Актеры: Зои Кравиц, Джейк Лейси, Дэвид Холмс.
О чем: High Fidelity вдохновленный одноименным фильмом, написанным Д. В. Де Винсентисом, Стивом Пинком, Джоном Кьюсаком и Скоттом Розенбергом, который основан на одноименном британском романе 1995 года Ника Норнби.
High Fidelity рассказывает о настоящем поклоннике музыки, владельце музыкального магазина, который помешан на поп-культуре и списках Top Five.
«Крушение утопии» / Utopia Falls
Жанр: драма, научная фантастика
Платформа: Hulu
Актеры: Робин Аломар, Акиэль Жюльен, Робби Грэм-Кунц.
О чем: Группа подростков в далекой колонии в будущем обнаруживает древний запретный архив исторических, культурных и музыкальных реликвий. Это открытие заставляет их подвергать сомнению все, чему их учили, и использовать силу музыки, чтобы изменить свою реальность и раскрыть правду.
«Видимые: выход на ТВ» / Visible: Out on Television
Жанр: документальный
Платформа: Apple TV+
Актеры: Эллен ДеДженерес, Опрой Уинфри, Андерсоном Купером, Билли Портером и другие.
О чем: Visible: Out on Television – документальный фильм, который скоро появится на Apple TV +. Сериал покажет влияние, которое движение ЛГБТК оказало на телевидение. В документальном фильме представлены ранее не встречавшиеся интервью с Эллен ДеДженерес, Опрой Уинфри, Андерсоном Купером, Билли Портером, Рэйчел Мэддоу, Доном Лимоном, Сарой Рамирес, Джесси Тайлер Фергюсон и десятками других.
16 февраля
«Дунканвилль» / Duncanville
Жанр: анимационный ситком
Платформа: Fox
Актеры: Эми Полер, Тай Баррелл, Рики Линдхом, Рашида Джонс.
О чем: «Дунканвилль» сосредоточится на жизни Дункана Харриса, 15-летнего мальчика, который всегда находится в шаге от принятия плохого решения. С Дунканом живет его мама, сотрудница службы охраны парковки, которая мечтает когда-нибудь стать детективом и всегда наблюдает за Дунканом; его отец, который пытается быть для Дункана лучшим родителем, чем его отец для него; сестра Кимберли, которая проходит через обычные подростковые фазы.
21 февраля
«Охотники» / Hunters
Жанр: драма
Платформа: Amazon
Актеры: Аль Пачино, Логан Лерман, Кейт Малвани, Тиффани Бун, Кэрол Кейн.
О чем: сюжет рассказывает о группе охотников за нацистами, проживающих в Нью-Йорке в 1977 году. «Охотники» обнаруживают, что сотни высокопоставленных нацистов проживают в США и намереваются создать там Четвертый рейх. Разнородная команда начинает свою кровавую миссию по привлечению нацистов к ответственности и срыву их новых планов по геноциду.
«Джентрифицированные» / Gentefied
Жанр: комедийная драма
Платформа: Netflix
Актеры: Карри Мартин, Джозеф Джулиан Сория, Карлос Сантос, Хоакин Косио.
О чем: Gentefied – это предстоящий американский комедийно-драматический веб-сериал, созданный Марвином Лемусом и Линдой Иветт Чавес.
Сериал рассказывает истории о трех мексиканско-американских двоюродных братьях и их борьбе за американскую мечту, даже если эта самая мечта угрожает самым дорогим для них вещам: их соседям, дедушке-иммигранту и семейному магазину.
26 февраля
«Мне это не нравится» / I Am Not Okay with This
Жанр: приключения
Платформа: Netflix
Актеры: София Лиллис, Уайетт Олефф, София Брайант.
О чем: Сериал рассказывает о 15-летней девушке по имени Сидни, у которой на фоне поисков своей сексуальности, тайной влюбленности, проблем в семье и адаптации к старшей школе просыпаются суперспособности.
Это экранизация одноименного графического романа Чарльза С. Форсмана, вышедшего в 2017 году — он же написал комикс, по которому сняли сериал «Конец гребанного мира».
28 февраля
«Королева Соно» / Queen Sono
Жанр: криминальная драма
Платформа: Netflix
Актеры: Вуйо Дабула, Сечаба Морожеле, Чи Менде, Лойисо Мадинга, Роб Ван Вуурен Кейт Ликвориш, Хату Рамабулана.
О чем: Queen Sono – новый южноафриканский телесериал в жанре криминальной драмы, создателем выступил Кагизо Ледига.
Королева Соно рассказывает историю о тайном агенте в Южной Африке, который занимается преступными операциями, сталкиваясь с кризисами в своей личной жизни.
Ранее «Телекритика» писала о фильмах, которые выйдут в кинотеатры в феврале.
Фото: CBS, Hulu, Amazon Prime
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!