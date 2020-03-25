За последний месяц количество платных подписчиков в США выросло на 63%

В течение последнего месяца издатели США и Европы отмечают рост подписчиков, вызванный желанием читателей оставаться как можно более информированными о пандемии коронавируса, передает Digiday.

Bloomberg зафиксировал рекордный рост подписчиков с февраля 2020 года, по данным издателя, среднее число ежедневных подписчиков в три раза больше обычного, хотя все новости про коронавирус издание вывело за пэйвол. У The Atlantic на прошлой неделе также наблюдался стремительный рост подписчиков на сайте (материалы про пандемию этим медиа тоже выведены за пэйвол).

У The Economist и The Daily Beast, TechCrunch частично открыли бесплатный доступ к своим материалам. Однако материалы, строго ориентированные на целевую аудиторию и крайне важные для нее, по прежнему предлагаются по подписке. А издание Chicago Sun-Times, отменив на время подписку, предлагает теперь читателям делать добровольные пожертвования в поддержку редакции

Согласно данным сервиса Piano, разрабатывающего системы платного доступа для СМИ, рост количества платных подписчиков в США в течение последних четырех недель составил 63%.

«В условиях кризиса интерес к СМИ усиливается, что должно привести к хорошим результатам, — говорит Грег Харвуд, консультант Simon-Kucher & Partners, — но пока рано говорить о том, являются ли сегодняшние новые подписчики истинной целевой аудиторией, которую медиа могли бы сохранить и работать с ней в долгосрочной перспективе».

Напомним: ранее стало известно, что издатели все чаще используют альтернативные источники дохода.

Фото: unsplash

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