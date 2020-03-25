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Издатели все чаще используют альтернативные источники дохода — исследование

от Telekritika
От Telekritika 359
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Данные Digiday.

Аналитическое медиа Digiday провело собственное исследование американского рынка СМИ, в ходе которого выяснило, что в связи с пандемией коронавируса издатели все чаще прибегают к альтернативным источникам доходов. А связано это с падением доходов от рекламы и невозможностью проведения ивентов.

Исследователи отмечают, что последствиями пандемии для СМИ стали падение доходов от рекламы и мероприятий. Около 88% опрошенных паблишеров заявили, что пересмотрят свои бюджеты на 2020 год. Также издатели отмечают перефокусировку внимания на иные способы зароботка.

40% респондентов намерены развивать подписку — это их самый главный приоритет, а 32% из них также отметили, что готовы вкладываться в развитие фирменных контент-программ и виртуальных мероприятий.

Однако многие медиа не готовы тратить существенные ресурсы во время пандемии. Некоторые просто не могут себе этого позволить, другие же отметили, что пытаются сэкономить, например сократив статью расходов на аренду офисных помещений.

Согласно нашему исследованию, приоритетами медиагрупп до вспышки коронавируса были растущие прямые продажи, programmatic ads и доходы от брендированного контента. Подписки были лишь 5-ым приоритетом для большинства издателей.

Напомним, ранее стало известно, что Netflix создал фонд в $100 млн, чтобы помочь сотрудникам киноиндустрии и ТВ.

Инфографика: Digiday

Фото: unsplash

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