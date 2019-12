YouTube представил топ самых просматриваемых роликов за 2019 год в Украине и мире

YouTube представил топ самых просматриваемых роликов на платформе за 2019 год. Об этом сообщила пресс-служба Google.

YouTube Rewind представил по десять видео из различных категорий, включая самые популярные ролики в Украине.

Итак, музыка: пять из десяти самых популярных музыкальных видео года исполняются на испанском языке; первые два видео собрали более 1 миллиарда просмотров каждое.

Топ-10 музыкальных видео 2019 года в мире

В первую десятку музыкальных клипов, которые собрали больше всего лайков, вошли 3 видео корейских поп-айдолов и песня на хинди. Но больше всего в 2019 году пользователям YouTube понравилась песня Señorita, исполненная Шоном Мендесом и Камилой Кабелло, набравшая более 13 миллионов лайков.

Топ-10 музыкальных видео, которые собрали больше всего лайков

Среди авторских видео, которые больше всего понравились зрителям, лидером стало видео MrBeast – Make This Video The Most Liked Video On Youtube («Сделаем это видео видеороликом с самым большим количеством лайков на YouTube») – около 11 миллионов лайков. Создатели этого видео ранее уже побили рекорд по количеству лайков в Instagram, запостив фото с яйцом и похожим призывом.

Топ-10 авторских видео, собравших больше всего лайков

Первое место из музыкальных видео, которые чаще всего смотрели в Украине в 2019 году, досталось Артуру Пирожкову и его песне «Зацепила».

Топ-10 музыкальных видео 2019 года в Украине

Что до самых популярных видео этого года на YouTube, то в 2019 лидером стала пародия на хит «Плакала» от украиноязычного канала «Чоткий Паца». В этом году украинские пользователи отдавали предпочтение комедийному и детскому контенту, а также телесериалам и шоу.

Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2019 году

Напомним, что основой топ-10 украинских YouTube-каналов стал детский контент.

