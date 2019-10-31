Детский контент стал основой топ-10 украинских YouTube-каналов

Платформа аналитики Social Blade регулярно объявляет рейтинги топ-блогеров в YouTube, Twitter, Twitch, Daily Motion и на других сайтах. Сейчас доступен список самых просматриваемых украинских авторов в YouTube, который включает в себя 250 аккаунтов с информацией о количестве просмотров и приблизительной прибыли от данных каналов.

Сейчас основу топ-10 составляет детский контент.

Первое место занял канал Kids Diana Show, который собрал более 13 млрд просмотров и 36,9 млн подписчиков. По данным сервиса, канал может зарабатывать от $2,9 млн до $46,4 млн в год. У канала также есть партнерский канал Kids Roma Show с 9,5 млн подписчиков.

На втором месте — украиноязычный канал мультфильма «Маша и Медведь», заработки которого достигают $5 млн в год, а подписчиков у канала 8,3 млн.

На третьем месте представлен канал для подростков «Леди Диана» с заработком от $366 тыс. до $5,9 млн в год и с 5,4 млн подписчиков.

Четвертое место – канал «Познаватель» о поделках своими руками, который получает от $290 тыс. до 4,6 млн в год и имеет 11,2 млн фолловеров.

Пятерку закрывает познавательный канал SlivkiShow с прибылью $115 тыс. – 2,5 млн, подписчиков у аккаунта 15,1 млн.

В первую десятку также входят блоги телеканалов «Новий канал» и «Україна», а также еще несколько детских проектов: You & Me, Mark Production и Daniel boy.

Фото: Unsplash

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