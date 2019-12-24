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Высшая школа Media & Production запустит новые направления

от Telekritika
От Telekritika 166
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Проект поделился планами на 2020 год

Образовательный проект 1+1 media высшая школа Media & Production подвела итоги 2019 года и поделилась образовательными планами на 2020-й. Об этом сообщает пресс-служба группы.

За 2019 год Высшая школа провела 12 масштабных курсов, выпустив 244 студента. Вместе с тем, команда расширила пул образовательных программ Детской медиашколы, взяв фокус на развитие социальных сетей. Также совместно с STUDY Academy от STUDY.ua был запущен проект ‒ Международная медиашкола.

В 2020 году проект планирует запустить дополнительные направления Детской медиашколы, в частности, профориентационные курсы по программам: журналистика, продюсирование, ведущие. 

«2020 станет периодом изменений и образовательных трансформаций для высшей школы. Сейчас проекты находятся на этапе запуска. Могу отметить, что для наших будущих студентов мы предложим много нового и нетипичного среди образовательных предложений медийной индустрии. А еще – мы вернемся к практике предоставления грантов на бесплатное обучение лучшим студентам на конкурсной основе», ‒ комментирует Юрий Билокур, руководитель Высшей Школы Media & Production.

Ранее Высшая школа Media & Production запустила международный курс по PR, режиссуре и сценарному мастерству.

Напомним, с 28 октября Лора Гасай прекратила сотрудничество с компанией. Возглавил образовательный проект Юрий Билокур, который с декабря 2017 до марта 2019 занимал эту же должность

Фото: Unsplash

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