В Высшей Школе Media & Production произошли кадровые изменения

С 28 октября Лора Гасай, которая присоединилась к 1+1 media в марте этого года, прекращает сотрудничество с компанией. Возглавит образовательный проект Юрий Билокур, который с декабря 2017 до марта 2019 занимал эту же должность, сообщает пресс-служба 1+1 media.

Юрий будет координировать работу школы, начнет с разработки планов на 2020 год: продолжит масштабировать B2B-направление в предоставлении консалтинговых услуг, развивать курсы и образовательные мероприятия, поддерживать запуск новых направлений Детской медиашколы и продолжит курс по открытому доступу к онлайн-образованию.

«2020-й станет для Высшей школы Media & Production годом перемен, но об этом чуть позже. Сейчас я полностью погружен в процесс создания стратегии и планов обучения на ближайшее будущее», — прокомментировал Юрий Билокур.

Фото: 1+1 media

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