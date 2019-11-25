Высшая школа Media & Production запускает курс по PR, режиссуре и сценарному мастерству

Высшая школа Media & Production запускает международный курс по PR, режиссуре и сценарному мастерству. Об этом сообщает пресс-служба 1+1 media.

Школа открывает новое направление, в рамках которого подготовит школьников и абитуриентов в возрасте от 14 лет до 21 года к работе в одной из самых популярных профессий в сфере медиа. Курс рассчитан на тех, кто хочет научиться пиарить проекты, писать сценарии и грамотно режиссировать фильмы.

Программа курса «PR/Режиссура/Сценарное мастерство» предусматривает:

профессиональные занятия от экспертов высшей школы Media & Production группы 1+1 media;

курс английского языка и академический модуль Международной школы STUDY Academy;

практические навыки по написанию сценариев, посещение съемочных площадок режиссеров телевизионных шоу;

понимание инструментов работы PR.

Все занятия будут проходить в главном офисе 1+1 media. Участникам гарантируют поступление на творческие специальности в ведущие университеты Канады, США, Великобритании, ЕС. Кроме того, успешное обучение дает возможность начать или продолжить карьеру в 1+1 media.

Старт курса запланирован на 30 ноября. Зарегистрироваться на курс можно на сайте высшей школы.

Фото: пресс-служба 1+1 media

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!