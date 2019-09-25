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Премьер-министр Алексей Гончарук запустил свой YouTube-канал

от Telekritika
От Telekritika 550
Главная Диджитал Премьер-министр Алексей Гончарук запустил свой YouTube-канал

Цель канала Гончарука – давать оперативный ответ на все непонятные и сложные вопросы украинцев.

24 сентября Алексей Гончарук создал личный YouTube-канал и опубликовал первое видео под названием «Чашка премьера». В нем премьер ответил на комментарии украинцев, а также рассказал о новостях Кабинета министров. Сейчас у канала насчитывается 112 подписчиков.

Цель влога, по словам Гончарука, «давать оперативный ответ на все непонятные и сложные вопросы украинцев». «Открытость власти – то, чего всегда не хватало в Украине. Это не значит, что «Чашка премьера» будет заменять общение с журналистами. В моем графике есть также время и на медиа. Тем более, что брифинги после заседаний правительства для СМИ по средам уже становятся нашей доброй новой традицией», – пишет Гончарук на YouTube.

Напомним, 27 сентября  пройдет презентация Министерства цифровой трансформации и его руководства. Министерство создают для того, чтобы формировать политику в сфере диджитализации.

Также недавно министр Кабмина Дмитрий Дубилет стал правительственным блогером. Он анонсировал в своем Facebook, что будет каждый день выкладывать в Instagram зарисовки о внутренней кухне правительства.

Фото: скриншот Youtube

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