Дмитрий Дубилет станет правительственным «блогером»

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет анонсировал в своем Fecebook, что будет каждый день выкладывать в Instagram зарисовки о внутренней кухне правительства, и пригласи всех подписываться на него.

К слову, Дмитрий Дубилет ведет аккаунт в Instagram c 2011 года, у него больше 104 тысяч подписчиков. В последнем посте он рассказывал, почему согласился на должность министра Кабинета Министров. «Я верю, что у Украины появился исторический шанс на прорыв, которого мы все так заждались. И это очень крутое чувство, осознавать, что я могу стать частью этого прорыва», — написал Дмитрий.

Также Дмитрий Дубилет рассказал журналу НВ о том, чем собирается заниматься на новой должности. Во-первых, планирует существенно снизить коррупцию с помощью IT, что вписывается в концепцию цифрового государства, активно продвигаемую новой властью. Вторым пунктом должно стать внедрение электронного документооборота во всех министерствах и центральных органах исполнительной власти. И третьим заданием будет внедрение системы KPI (ключевой показатель эффективности) и дашбордов (визуальное представление данных, сгруппированных по смыслу, на одном экране для более легкого визуального восприятия информации) во всех министерствах и центральных органах исполнительной власти.

Дмитрий Дубилет – украинский бизнесмен, с 2012 по 2016 годы – IT-директор ПриватБанка, позже стал соучредителем мобильного банка monobank. С 2015 года он занимался развитием портала iGov, призванного бороться с коррупцией и повышать эффективность работы чиновников. С 29 августа 2019 года Дмитрий Дубилет стал Министром Кабинета Министров.

Фото: Facebook-страница Дмитрия Дубилета