Дмитрий Дубилет станет правительственным «блогером»

Я принял одно из самых сложных решений в своей жизни. Меня пригласили на должность Министра Кабинета Министров, и я согласился. Семья в шоке. Друзья в шоке. Бизнес-партнеры в шоке. Кот в шоке. Да и я сам, если честно, в шоке. Еще недавно я строил великие планы по развитию monobank и Smartass, а также запуску Koto в Британии… Еще месяц назад я собирался переехать жить в Лондон и строить там со своими партнерами единорога. Но вдруг все эти планы как-то отступили на второй план. Простите за пафос, но я верю, что у Украины появился исторический шанс на прорыв, которого мы все так заждались. И это очень крутое чувство, осознавать, что я могу стать частью этого прорыва. Я обещаю, что в составе новой команды под началом Алексея Гончарука сделаю все возможное, чтобы Украина сделала качественный рывок. А еще я обещаю не красть. К счастью, успех monobank позволит мне не думать ближайшие годы о материальном аспекте. Кроме того, я верю, что большая часть молодой команды, которая сегодня возглавила Кабмин, тоже не будет красть. Такого у нашей страны никогда не было. Буду держать вас в курсе этого увлекательного путешествия здесь. Не переключайтесь 🙂