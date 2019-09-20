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Министерство цифровой трансформации презентуют 27 сентября

от Telekritika
От Telekritika 346
Главная Диджитал Министерство цифровой трансформации презентуют 27 сентября

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров пообещал публично презентовать министерство.

27 сентября пройдет презентация Министерства цифровой трансформации и его руководства. Об этом сообщает «Укринформ».

«Мы создали министерство, чтобы формировать политику в сфере диджитализации. Раньше этим не занимался ни один орган. Сегодня есть министерство, мы будем поддерживать такие проекты, искать финансирование, помогать… 27 сентября будет публичная презентация нашего министерства и заместителей», –  рассказал Михаил Федоров во время открытия Open Data Forum.

Также он сказал, что в каждом существующем министерстве будут заместители, которые будут помогать реализовывать цифровую трансформацию.

Что касается регионального уровня, министр сообщил, что отслеживать ключевые показатели эффективности местных проектов будут специальные должностные лица – заместители глав.

«Мы также создали комитет по диджитализации и цифровой трансформации в Верховной Раде. Это первый комитет с таким набором функций. И это тоже важно, потому что на законодательном уровне есть поддержка», – поделился Федоров.

Фото: Facebook-страница Михаила Федорова

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