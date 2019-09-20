Министерство цифровой трансформации презентуют 27 сентября

27 сентября пройдет презентация Министерства цифровой трансформации и его руководства. Об этом сообщает «Укринформ».

«Мы создали министерство, чтобы формировать политику в сфере диджитализации. Раньше этим не занимался ни один орган. Сегодня есть министерство, мы будем поддерживать такие проекты, искать финансирование, помогать… 27 сентября будет публичная презентация нашего министерства и заместителей», – рассказал Михаил Федоров во время открытия Open Data Forum.

Также он сказал, что в каждом существующем министерстве будут заместители, которые будут помогать реализовывать цифровую трансформацию.

Что касается регионального уровня, министр сообщил, что отслеживать ключевые показатели эффективности местных проектов будут специальные должностные лица – заместители глав.

«Мы также создали комитет по диджитализации и цифровой трансформации в Верховной Раде. Это первый комитет с таким набором функций. И это тоже важно, потому что на законодательном уровне есть поддержка», – поделился Федоров.

Фото: Facebook-страница Михаила Федорова