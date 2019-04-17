📊 Объем рынка интернет-рекламы от IAB Ukraine оказался в 2 раза больше оценки ВРК

Стратегическая задача состояла в привлечении всех сегментов рынка, согласно классификации IAB . Оценивался полный бюджет рынка, который состоит из денег, потраченных на покупку инвентаря и комиссию за услуги по покупке. В стоимость покупки инвентаря входят технологические наценки, таргетинги, покупка данных. Не входят стоимость продакшена, креатива, стратегии.

Опубликованные результаты отличаются от прогнозов Всеукраинской рекламной коалиции (ВРК), которые были опубликованы в конце 2018 года. По их данным , размер рынка медийной интернет-рекламы составил 2,5 млрд грн. Примечательно, что в ВРК, публикуя данные, придерживались классификации IAB. В частности, баннерную рекламу оценили в 951 млн гривен.

В IAB Ukraine отмечают, что оценивали объем рынка медийной рекламы: баннерная реклама, спонсорство, rich media, In-Page video, In-Stream video. Процедура проходила в марте – апреле 2019 года в два этапа. На первом рекламные агентства и покупатели рекламы дали свои данные по объемам и форматам закупок. На втором этапе оценивали часть рынка, которая приходится на участников первого этапа. Интернет-рынок оценивали следующие участники: Dentsu Aegis Network Ukraine, razom communications, Publicis Groupe Ukraine, Sigma Digital, GroupM, Resolution (Optimum Media Ukraine), TMGU, DIEVO, MediaHead, Netpeak, NEOS, BlackBox, MixDigital by Admixer, Автоцентр, «1+1», Admixer, Adpartner, Edipresse, FISH, Go2Net, Liga, Programmatic Media Group, SLDS, «Люкс» («24 канал»).

Игорь Даценко, Analytics & Technology Leading Expert, Publicis Groupe Ukraine комментирует обнародованные данные следующим образом: «Для нас необходимость альтернативной оценки рынка назревала давно. Во-первых, рынок интернета стремительно развивается, и если 5-6 лет назад можно было, оценив бюджет десятки локальных игроков, предполагать, что это и есть практически весь рынок, то сейчас только 2 компании (Google и Facebook) перетягивают на себя больше половины медийного бюджета, и с этим нельзя не считаться. Второй важный момент для нас – отсутствие третьей стороны, такой как индустриальный мониторинг, не дает возможности даже приблизительно оценить расхождение оценок с реальностью. Поэтому в нашем подходе мы постарались учесть оба фактора – оценивать объем всего рынка и там, где это возможно, использовать данные независимого мониторинга. Если говорить, каким цифрам верить, то нельзя просто верить или не верить цифре без указания, что она отражает. Цифры, которые озвучивались ранее, отлично отражали размер того рынка, который покрывала методология. Также и наши цифры отлично отражают размер рынка, который покрывает наша методология, где особое внимание уделялось учету объемов Google и Facebook».

Сергей Ткаченко, Business Director, CEO, Kantar TNS акцентирует на методологии измерения: «Была использована принципиально новая методология измерения. Впервые вместо экспертной оценки объемов рекламных бюджетов в так называемых серых зонах были использованы данные мониторинга от независимого измерителя. В будущем мы планируем привлечь всех независимых измерителей. Также был существенно повышен уровень конфиденциальности – анкеты рекламных агентств были анонимными, и даже аудитор не знал, кому принадлежат представленные в них бюджеты, что, безусловно, вызывает большее доверие к данным».

Напомним, IAB Ukraine было создано в феврале 2018-го несколькими крупными игроками украинского интернет-рынка – Google, Admixer, Kantar TNS, GroupM, Publicis One. Украина стала 44 страной, которая присоединилась к сети IAB (Interactive Advertising Bureau) – международному объединению участников рынка рекламы, в него входят порядка 650 медиа- и интернет-компаний (среди них – представители Google, Microsoft, Amazon, Disney, Bloomberg Media и другие).

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