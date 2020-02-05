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Конкурент Facebook увеличил свой годовой доход на 800%

от Telekritika
От Telekritika 373
Главная Диджитал Конкурент Facebook увеличил свой годовой доход на 800%

Стартап растет из-за того, что пользователи теряют доверие к Facebook и Twitter.

Социальная сеть «нового поколения» MeWe сообщила, что увеличила свой годовой доход на 800%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Business Insider.

Про рост доходов MeWe рассказал главный исполнительный директор компании Марк Вайнштейн. Вдаваться в детали он отказался, отметив, что стартап вряд ли будет раскрывать данные публично. «Мы даже еще не сказали нашим инвесторам», –  добавил основатель MeWe.

Компания зарабатывает на подписке. В декабре социальная сеть запустила премиум-подписку за $4,99. Пакет включает голосовые сообщения и видеозвонки, оригинальные эмодзи и 100 Гб памяти. Количество премиум-подписчиков превысило ожидаемые прогнозы, число новых увеличилось на 2,5%, сообщил глава компании. MeWe планировала набрать к концу 2019 года 30 млн пользователей, а к концу 2020-го увеличить их количество до 150 млн.

Тем не менее к новой социальной сети уже были выдвинуты претензии. В 2018 году Rolling Stones написал, что многие сторонники теорий заговора, ратующие за «плоскую Землю» и антивакцинацию, перешли на MeWe после репрессий на Facebook и Twitter. Вайнштейн утверждает, что это предположение не соответствует действительности. Он подчеркнул, что социальная сеть будет достаточно строга и не будет допускать «незаконный, вредоносный, непристойный или порнографический контент», а также информацию, способствующую «разжиганию ненависти и насилия». 

Напомним, на днях социальная сеть Twitter в своем официальном блоге заявила об ужесточении правил размещения и распространения разного рода информации.

Фото: Unsplash

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