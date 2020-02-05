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Twitter будет активно бороться с дезинформацией

от Telekritika
От Telekritika 196
Главная Диджитал Twitter будет активно бороться с дезинформацией

Соцсеть следует мировым трендам.

На днях социальная сеть Twitter в своем официальном блоге заявила об ужесточении правил размещения и распространения разного рода информации. В частности, компания будет пристальнее следить за контентом, определяя фейковый и удаляя его.

В Twitter заявили, что фейковыми будут считаться любые фото-, аудио- или видеофайлы, которые «значительно изменены или подделаны» с целью ввести пользователей в заблуждение или изменить истинное содержание. Такой контент будет немедленно удаляться.

Данные правила вступят в силу 5 марта 2020 года. Отметим, что соцсеть усиливает борьбу с дипфейковой информацией на фоне общих мировых тенденций по противодействию распространию такого контента. Напомним, что ранее в ходе Всемирного экономического форума The Global Alliance for Responsible Media обнародовал стратегию по борьбе с вредоносным контентом.

Фото: unsplash

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