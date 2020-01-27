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The Global Alliance for Responsible Media обнародовал стратегию по борьбе с вредоносным контентом

от Telekritika
От Telekritika 592
Главная ТВБизнес The Global Alliance for Responsible Media обнародовал стратегию по борьбе с вредоносным контентом

Мировые бренды объявили о своих планах на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В ходе Всемирного экономического форума, который состоялся в Давосе 21-24 января 2020 года, ряд крупных  брендов, объединившихся в The Global Alliance for Responsible Media (GARM), Глобальный альянс за ответственные медиа), презентовали свой план борьбы с вредоносным контентом в интернете, передает holmesreport.com.

В 2019 году Unilever, Mars, Lego, Procter&Gamble, Google и Adidas и др. создали GARM, целью которого является преграждение доступа сомнительных платформ к рекламодателям, а также борьба с пропагандой насилия и дискриминации.

Во время Всемирного экономического форума в Давосе GARM обнародовал план своих действий до 2030 года.

Согласно плану, Альянс должен:

  • достичь соглашения в определении, что такое вредоносный контент;
  • создать инструменты контроля, позволяющие следить за тем, где и каким образом размещается реклама;
  • принять стандарты оценки контента, чтобы маркетологи могли понимать, какие площадки они могут блокировать, какие сайты — лишать монетизации, выявлять и удалять неприемлемый контент.

«К 2030 году мы планируем создать цепочку поставок ответственного контента для медиа, которая будет безопасной, эффективной и прозрачной, и будет должным образом модерироваться для всех участников процесса, особенно для потребителей контента», — прокомментировал бренд-директор P&G Марк Притчард.

Напомним: ранее стало известно, что Spiegel и Atlantic Council разоблачили обширную сеть фейковых аккаунтов в Facebook.

Фото: Telekritika

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