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Федеральная торговая комиссия США проверит все сделки Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft и Facebook за последние 10 лет

от Telekritika
От Telekritika 305
Главная Диджитал Федеральная торговая комиссия США проверит все сделки Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft и Facebook за последние 10 лет

Цель проверок — выяснить, не покупали ли они маленькие стартапы для устранения потенциальных конкурентов.

Федеральная торговая комиссия США заявила о проведении масштабных проверок всех сделок, заключенных Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft в период с 2010 по 2019 годы, сообщает wsj.com. Регулятор попытается выяснить, были ли имим прилбретены небольшие компании с целью устранения потенциальных конкурентов, или нет.

Комиссия тщательно рассмотрит структуры, суммы и цели сделок, чтобы понять, совершали ли вышеперечисленные технологические гиганты мелкие сделки, которые зачастую не проверяются федеральными властями, и не использовали ли они этот «маневр» для устранения потенциальных конкурентов.

Напомним, что в июле 2019 года Министерство юстиции США заявило о старте проверок технологических компаний. Минюст не назвал, какие именно компании будут подвержены проверкам, однако отметило, что хочет выяснить, за счет чего они стали монополистами рынка и используют ли в своей работе методы, снижающие конкуренцию и вредящие инновациям и потребителям.

Напомним также: ранее стало известно, что в Alphabet разработали сервис для обнаружения фейковых фото.

Фото: unsplash

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