В Alphabet разработали сервис для обнаружения фейковых фото

Компания-разработчик Jigsaw, которой владеет Alphabet, презентовала сервис Assembler. Его главная задача — определение подлинности снимков и распознавания следов редактирования, сообщает medium.com.

Assembler умеет находить следы фотошопа, а также выявлять подделки, созданные при помощи искусственного интеллекта, и четко на них указывать. На данный момент разработчики тестируют программу совместно со СМИ и фактчекинговыми организациями, такими как: Animal Politico (Мексика), Rappler (Филиппины), Agence France-Presse (Франция).

Assembler располагает 7-ю детекторами, обнаруживающими разные технологии редактирования фотофайлов. Например, наложение, соединение разных снимков, изменение фона, аномалии в цветах и так далее.

«Сервис не решит проблему фейков, однако он сам по себе является инструментом борьбы с ними», — прокомментировала Луиза Вердолива, профессор Неаполитанского университета, сотрудник Google AI.

Уже известно, что Assembler будет бесплатным, однако доступ к нему смогут получить только профессионалы. Широкой общественности он будет недоступен.

Напомним: ранее стало известно, что Google анонсирует новое приложение — Tangi.

Фото: unsplash

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