Google анонсирует новое приложение — Tangi

Google анонсировала в своем официальном блоге приложение Tangi, которое совместит в себе лучшие функции YouTube и TikTok.

Название новинки расшифровывается как TeAch aNd GIve (учить и давать) — Tangi. Приложение позволит пользователям размещать короткие видео (до 60 сек.) разного рода. В основном это будет полезный контент из разряда how to do. Сервис заточен под вертикальный формат смотрения.

«Tangi — приложение для размещения коротких видеоинструкций. Максимальная длина ролика составляет 60 секунд. Пользователи могут загружать советы из категорий искусство, кулинария, сделай сам, мода и красота, стиль жизни. Раздела о технологиях нет», — сообщается в блоге.

На данный момент приложение доступно только для iOS-устройств. Пользователи Android-устройств пока могут протестировать веб-версию tangi.co. На данный момент сервис не доступен для юзеров из Украины.

