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Google анонсирует новое приложение — Tangi
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Google анонсирует новое приложение — Tangi

от Telekritika
Telekritika 459

Пользователи смогут размещать там короткие видеоинструкции.

Google анонсировала в своем официальном блоге приложение Tangi, которое совместит в себе лучшие функции  YouTube и TikTok.

Название новинки расшифровывается как TeAch aNd GIve (учить и давать) — Tangi. Приложение позволит пользователям размещать короткие видео (до 60 сек.) разного рода. В основном это будет полезный контент из разряда how to do. Сервис заточен под вертикальный формат смотрения.

«Tangi — приложение для размещения коротких видеоинструкций. Максимальная длина ролика составляет 60 секунд. Пользователи могут загружать советы из категорий искусство, кулинария, сделай сам, мода и красота, стиль жизни. Раздела о технологиях нет», — сообщается в блоге.

На данный момент приложение доступно только для iOS-устройств. Пользователи Android-устройств пока могут протестировать веб-версию tangi.co. На данный момент сервис не доступен для юзеров из Украины.

Напомним: ранее стало известно, что YouTube зарабатывает на рекламе $15 млрд в год.

Фото: blog.google

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