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YouTube зарабатывает на рекламе $15 млрд в год

от Telekritika
От Telekritika 513
Главная Диджитал YouTube зарабатывает на рекламе $15 млрд в год

Google впервые за 14 лет раскрыл рекламную выручку видеоплатформы.

Впервые за 14 лет Google опубликовал данные о том, сколько зарабатывает YouTube на рекламе. Согласно финансовому отчету Alphabet за 2019 год, видеоплатформа принесла $15,15 млрд.

В отчете также указано, что за 4 квартал 2019 года сервис принес $4,72 млрд выручки. Отметим, что в документе выручка от подписки на Premium и Music Premium не включена в результаты YouTube, а входит в категорию «прочее». Так вот, данная категория обеспечила $5,26 млрд выручки в 4 квартале 2019 года. Что до прибыли YouTube, то в отчете не раскрываются данные об этом.

Как отмечает Reuters, Alphabet превысила прогнозы аналитиков по чистой прибыли: компания заработала в 4 квартале 2019 года $10,67 млрд против ожидаемых $8,78 млрд.

Напомним, Google создала приложение Envelope для уменьшения зависимости от смартфона.

Фото: unsplash

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