Facebook будет платить изданиям за новостные заголовки

Компания Facebook заключила лицензионное соглашение с двумя сотнями изданий, чьи заголовки соцсеть будет показывать в своей новой вкладке News.Об этом сообщает WSJ.

В число данных изданий вошли проекты от News Corp – The Wall Street Journal, Dow Jones, New York Post, Journal, Barron’s, MarketWatch, Financial News и Mansion Global. Среди других изданий, заключивших соглашение с Facebook – Washington Post, BuzzFeed News и Business Insider.

Им соцсеть будет платить деньги за возможность включать новости в свою ленту. Выплаты колеблются от ста тысяч долларов в год до нескольких миллионов, в зависимости от издания.

Издание New York Times на данный момент ведет переговоры с Facebook, но пресс-секретарь газеты отказалась комментировать, достигли ли стороны соглашения.

Некоторые заголовки, появляющиеся в разделе новостей Facebook, будут курироваться командой редакторов, в то время как другие будут отбираться по алгоритму компании. Раздел «Главные новости» будет содержать около 10 заголовков, отобранных редакторами вручную. Подразделы про спорт и развлечения, а также раздел индивидуальных рекомендаций будут выбраны по алгоритму.

Также Facebook сообщил, что не собирается платить всем изданиям, которые будут включены в готовящуюся к запуску вкладку «Новости».

Как говорят источники WSJ, только 25% из всех изданий получат гонорар за то, что их контент будет включён в новостную ленту.

По каким критериям Facebook будет отбирать платных партнеров для запуска новостной ленты, пока не ясно.

Напомним, запуск новой вкладки планируется на 30 октября 2019 года.

