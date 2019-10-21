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Facebook будет платить изданиям за новостные заголовки

от Telekritika
От Telekritika 492
Главная Диджитал Facebook будет платить изданиям за новостные заголовки

В число изданий, заключивших сделку с соцсетью, вошли The Wall Street Journal, New York Post, Washington Post, BuzzFeed News и другие

Компания Facebook заключила лицензионное соглашение с двумя сотнями изданий, чьи заголовки соцсеть будет показывать в своей новой вкладке News.Об этом сообщает WSJ.

В число данных изданий вошли проекты от News Corp – The Wall Street Journal, Dow Jones, New York Post, Journal, Barron’s, MarketWatch, Financial News и Mansion Global. Среди других изданий, заключивших соглашение с Facebook – Washington Post, BuzzFeed News и Business Insider.

Им соцсеть будет платить деньги за возможность включать новости в свою ленту. Выплаты колеблются от ста тысяч долларов в год до нескольких миллионов, в зависимости от издания.

Издание New York Times на данный момент ведет переговоры с Facebook, но пресс-секретарь газеты отказалась комментировать, достигли ли стороны соглашения.

Некоторые заголовки, появляющиеся в разделе новостей Facebook, будут курироваться командой редакторов, в то время как другие будут отбираться по алгоритму компании. Раздел «Главные новости» будет содержать около 10 заголовков, отобранных редакторами вручную. Подразделы про спорт и развлечения, а также раздел индивидуальных рекомендаций будут выбраны по алгоритму.

Также Facebook сообщил, что не собирается платить всем изданиям, которые будут включены в готовящуюся к запуску вкладку «Новости».

Как говорят источники WSJ, только 25%  из всех изданий получат гонорар за то, что их контент будет включён в новостную ленту. 

По каким критериям Facebook будет отбирать платных партнеров для запуска новостной ленты, пока не ясно.

Напомним, запуск новой вкладки планируется на 30 октября 2019 года.

Ранее стало известно, что компания Facebook заплатит тем, кто найдет уязвимость в системе.

Фото: Reuters

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