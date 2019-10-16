Facebook заплатит от $500 тем, кто найдет уязвимость в системе

Компания Facebook расширяет свою программу Bug bounty по предоставлению бонусов и вознаграждений пользователям, которые находят уязвимости в системе. На сегодняшний день специалисты могут получить не менее 500 долларов, обнаружив уязвимости данных Facebook в сторонних приложениях и сайтах. Это повысит их мотивацию. Об этом сообщили в официальном блоге компании.

Программа позволяет специалистам устранить ошибки в системе до того, как они станут известны широкой публике, тем самым предотвращая случаи массовых злоупотреблений. При этом они должны предоставить доказательства утечки информации, а также провести исследования с разрешения сторонних разработчиков.

Для Facebook данная программа важна, так как компания может сэкономить, избегая правительственных штрафов за безопасность данных.

Напомним, в начале сентября Facebook попал в скандал, связанный со сливом данных своих пользователей.

Фото: Unsplash

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