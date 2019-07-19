💸 Британский конкурент Netflix озвучил цену подписки

В Великобритании подписка на стриминговый сервис в HD будет стоить 5,99 фунта ($7,50). Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Создатели BritBox заявляют, что это меньше, чем у конкурентов.

90% компании будет контролировать ITV. Потенциальными партнерами по контенту BritBox названы Channel 4 и Channel 5, принадлежащий Viacom. На сегодняшний день сервис уже доступен в США и Канаде.

На стриминговую платформу будут попадать шоу и сериалы, показанные на ITV и BBC. В частности, там можно будет увидеть популярное реалити «Остров любви», драму «Джентльмен Джек», а также давних фаворитов британских зрителей – «Отверженных», «Бродчерч», «Гэвин и Стейси», «Офис» (имеется в виду оригинальная версия Рики Джервейса) и другие программы.

Напомним, что заявленное предназначение BritBox – бороться с широкой экспансией рынка американским Netflix. В Северной Америке количество подписок на сервис BBC и ITV перевалило за полмиллиона еще в феврале.

BritBox намерен не только объединить в себе большую часть британского медиаконтента, но и инвестировать в новые проекты. Так, летом 2018 года было объявлено о создании криминального сериала «Файлы Майорки».

Тем временем акции Netflix потеряли в цене 12% на фоне новостей о снижении количества подписчиков в США во втором квартале.

Фото: Britbox