🇬🇧 BBC и ITV подтвердили создание конкурента для Netflix

Называется он Britbox и его предназначением будет бороться с широкой экспансией рынка американским сервисом Netflix. Об этом сообщает bbc.co.uk.

Генеральный директор британской BBC Тони Холл (Tony Hall) и CEO ITV Кэролин Маккол (Carolyn McCall) подтвердили, что переговоры в завершающей стадии. Две компании объединены общим видением сервиса и сейчас работают над юридическим соглашением. Также они ожидают поддержки других партнеров. В Северной Америке количество подписок на Britbox уже перевалило за полмиллиона.

Britbox намерен объединить в себе большинство британского медиа-контента и инвестировать в новые британские проекты. Так летом 2018 года было объявлено о создании криминального сериала «Файлы Майорки», который опекает Britbox.

Сервис планируют запустить уже во второй половине 2019 года.

Напомним, в ноябре 2018-го уведомлялось, что британский медиарегулятор Ofcom призвал местных телевещателей создать ОТТ-платформу, конкурирующую с американскими онлайн-сервисами.