Британский регулятор подталкивает вещателей к созданию ОТТ-платформы

27 ноября глава британского медиарегулятора Ofcom Шерон Уайт призвала британских общественных вещателей создать так называемый британский Netflix. При этом исполнительный директор по Великобритании и Ирландии оператора платного ТВ Sky Стивен ван Ройен (Stephen van Rooyen) считает, что общественные вещатели в Великобритании общими усилиями отхватывают львиную долю в телесмотрении – около 73%-74%. И поэтому их совместный проект по созданию вещательной онлайн-платформы (т. н. британский Netflix) должен быть тщательно исследован регулятором на предмет недобросовестной конкуренции.

Около 10 лет назад BBC, ITV и Channel 4 пытались совместными усилиями создать сервис видео по запросу, но тогда этот проект был заблокирован регулятором именно по причине подавляющего преобладания всех трех участников в британском телесмотрении.

Месяцем ранее президент ITV Кэролин Маккол (Carolyn McCall) заявляла, что данный проект – это последний шанс британских вещателей создать сервис, реально противодействующий растущему с головокружительной скоростью Netflix’у. В своем заявлении она сделала акцент на том, что, действуя по отдельности, британским телекомпаниям не удастся создать реального конкурента американской платформе. Но переговоры по этому проекту между тремя телекомпаниями проходят крайне тяжело.