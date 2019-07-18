Акции Netflix подешевели из-за снижения количества подписок в США

Онлайн-кинотеатр Netflix сообщил о снижении числа подписчиков в США во втором квартале на 100 тысяч, в то время как компания прогнозировала рост на 300 тысяч человек. Падение было вызвано увеличением цены самого популярного тарифного плана, включающего две одновременных трансляции в HD – с $10,99 до $12,99 в месяц, пишет Multichannel.

Бюджетный тариф на одну трансляцию SD подорожал на доллар, до $8,99. Премиальный пакет на четыре потока с 4K/HDR вырос в цене до $15,99 (+$2).

В то же время число подписчиков на внешних рынках выросло на 2,83 млн при прогнозе роста на 4,81 млн. Выручка выросла на 26% до $4,92 млрд при прогнозе в $4,93 млрд.

В письме акционерам компания признала, что прогнозируемых значений не удалось достичь ни в одном регионе, при этом в регионах, где выросли тарифы, отставание от прогноза было существенней.

Netflix ожидает улучшения показателей в третьем квартале, рассчитывая на эксклюзивные показы новых серий сериалов «Оранжевый – хит сезона» и «Очень странные дела». Компания сообщила инвесторам, что ожидает роста абонбазы на глобальном рынке на уровне 7 млн человек. В компании также заверили, что не намерены вводить рекламную модель, поскольку уверены, что в долгосрочной перспективе ценность бизнеса, не конкурирующего за рекламные доходы, будет выше.

Напомним, ранее сообщалось, что стриминговый сервис WarnerMedia будет называться HBO Max

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