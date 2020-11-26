Група 1+1 media закриває інтернет-видання «Телекритика»

«Телекритика» — нішеве інтернет-видання про українську медіасферу, орієнтоване переважно на професійне середовище. Заснований у 2001 році, проєкт кілька разів змінював формат та форму донесення контенту відповідно до потреб медіаринку та очікувань аудиторії. На медіаринку «Телекритика» відрізнялася від інших видань тим, що журналісти видання не тільки відстежували події та тенденції в українській медіасфері, а й професійно оцінювали телемовлення і кінобізнес, що стрімко розвивається, в Україні та світі. Також багато уваги приділялося питанням державного регулювання телебачення, журналістським стандартам і свободі слова, діджитал-простору, ситуації з піратством і авторськими правами творців ТБ- і кіноконтенту зокрема.

Такий підхід дозволяв «Телекритиці» довгий час демонструвати суттєві досягнення у своїй ніші та поступово скорочувати витрати на підтримку видання. Проте з огляду на збитки, завдані світовою коронакризою, що боляче вдарила і по ринку медіа, група 1+1 media прийняла рішення припинити подальшу підтримку видання та зосередитися на розвитку ключових проєктів.

«Якщо розглядати медіа як бізнес, потрібно жорстко коригувати бізнес-стратегії, щоб і надалі утримувати лідерські позиції на ринку та мати фінансові можливості розвивати ключові проєкти. Зокрема, наша актуальна стратегія полягає у розвитку та продовженні інвестицій лише в ті проєкти, що мають високий потенціал вийти на самоокупність та стати прибутковими. Шкода це констатувати, проте через низку об’єктивних причин «Телекритика» не змогла увійти до такого списку. Ми щиро дякуємо команді видання за сумлінну працю, а також чесність та принциповість, завдяки якій видання користувалося авторитетом і серед читачів, і серед колег по медіаринку», — говорить Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media.

Останнім днем роботи видання «Телекритика» стане 26 листопада 2020 року.