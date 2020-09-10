«Атлантида»: шлях стрічки від перемоги у Венеції до подачі на «Оскар»

Останні два тижні пройшли під знаком «Атлантиди». 29 серпня фільм Валентина Васяновича презентували членам Голлівудської асоціації іноземної преси, яка присуджує премію «Золотий глобус». За півтора тижня до цього стало відомо, що «Атлантида» претендує на номінацію премії Європейської кіноакадемії, також з’явилася дата української фестивальної прем’єри: глядачі побачать стрічку на Одеському міжнародному кінофестивалі.

ОМКФ стане вже 50-м фестивалем, де покажуть «Атлантиду». Крім того, фільм продали HBO Eastern Europe та будуть прокатувати у декількох європейських країнах. «Телекритика» зібрала основні досягнення фільму та розпитала режисера Валентина Васяновича і копродюсера Володимира Яценка про подальші плани.

Фестивальний шлях

Світова прем’єра «Атлантиди» відбулася на 76-му Венеційському кінофестивалі. Там фільм виборов перемогу у секції «Горизонти» – вперше в історії українського кіно доби Незалежності (крім стрічки Валентина Васяновича, у Венеції у різні роки показували фільми Сергія Лозниці (створені без українського фінансування) та Кіри Муратової – ред.). Також вперше над островом Лідо підняли український прапор.

Окрім Венеційської перемоги, «Атлантида» має ще чотири Гран-прі. Це головна нагорода фестивалю Les Arcs Film Festival у Франції, який зосереджений на промоції французького та, ширше, європейського кіно; перемога у Tromsø International Film Festival, що проводиться під час полярної ночі та є головним кіномайданчиком Норвегії; Гран-прі міжнародного кінофестивалю «Лістапад» – білоруського кінофестивалю, який торік вивчав спільний травматичний досвід пострадянського життя, та головний приз кінофестивалю FICUNAM у Мексиці, створений задля популяризації кращих зразків міжнародних кіноробіт та обміну досвідом між кінематографістами.

Особливою нагородою стала відзнака за найкращу операторську роботу на міжнародному кінофестивалі у Севільї. Ця кіноподія створена для розвитку європейського кінематографа та щороку збирає численних дистриб’юторів, які привозять презентувати стрічки зі свого портфелю. Цьогоріч під час фестивалю у Севільї Європейська кіноакадемія оголосить номінантів на свою премію.

Серед інших важливих подій – Спеціальний приз журі міжнародного кінофестивалю у Токіо та показ у рамках офіційної програми кінофестивалю у Торонто. Загалом фестивальна історія фільму розписана до 2021 року. Невдовзі «Атлантиду» можна буде побачити в Україні. Прем’єра стрічки відбудеться у рамках міжнародного конкурсу Одеського міжнародного кінофестивалю (проходить з 25 вересня до 3 жовтня). Також 29 жовтня фільм відкриє найбільший кінофорум східної України Kharkiv MeetDocs.

«Кіно – це потужний канал комунікації з усім світом. Коли ти потрапляєш на кінофестиваль класу А з фільмом, ти спілкуєшся з багатьма журналістами й доносиш, що в Україні зараз триває війна, Росія поруч з вами, і треба про це пам’ятати. Моє інтерв’ю друкується, і меседж накриває практично увесь світ. Це дуже дієво», – говорить режисер фільму Валентин Васянович.

Продажі на інші території

Фестивальні успіхи фільму та участь у численних кіноподіях дозволили «Атлантиді» знайти дистриб’юторів у Європі. Попри карантинні застороги, стрічка вийде у кінотеатральний прокат у Норвегії, обмеженим релізом у Бельгії та з 17 вересня у Нідерландах (тут фільм вийде у прокат на 26 екранах, плануються покази з кінокритиками та розгортається медіакампанія, зокрема автори галузевого видання Filmkrant вже відзначили монументальність та потужність картини). Також права на показ фільму придбав HBO Еastern Europe і наразі ведуться перемовини щодо продажу MUBI.

«Ми змогли продати «Атлантиду» у кінотеатри трьох країн, і це гарний результат для України. Наші фільми доволі рідко бувають у кінотеатральному прокаті у країнах Європи. Це по-перше. По-друге, фільм придбав HBO Еastern Europe. Це теж дуже круто, адже значно збільшує аудиторію стрічки», – коментує продюсер фільму Володимир Яценко.

В український прокат «Атлантида» вийде 5 листопада. Дистриб’ютор фільму – компанія Arthouse Traffic.

«У роботі з цієї картиною ми будемо спиратися на наш досвід прокату фестивальних хітів випущених у попередні роки (“Паразити”, “Зелена книга”). Попри досить повільний темп картини, ми розраховуємо на широку глядацьку авдиторію, яку зацікавлять актуальність теми звільнення окупованого Донбасу та інформаційний шлейф від позитивної критики в ЗМІ, професійних колах. У прорахунках та очікуваннях щодо касових зборів ми спираємося на схожі драматичні українські картини останніх років. Зокрема фільми «Донбас» та «Додому», які заробили по 2 мільйони гривень у кінотеатрах. Сподіваємося, що попередній позитивний кінодосвід глядачів з українським кіно допоможе вийти на докарантинні результати попри всі обмеження», – коментує програмний директор Arthouse Traffic Ілля Дядик.

«Оскар», «Золотий глобус» та Премія Європейських кіноакадеміків

З 22 до 28 серпня «Атлантиду» дивилися члени Голлівудської асоціації іноземної преси (Hollywood Foreign Press Association або НFPA). HFPA – це асоціація, яка організовує «Золотий Глобус». Вона вже вдруге проводить Foreign Language Film Series, де показує фільми зі всього світу, що претендують на номінацію «Золотого глобуса» серед найкращих фільмів іноземною мовою. Цьогоріч покази стартували з картин зі Східної Європи, де окрім «Атлантиди» показали «Шарлатан» Аґнешки Голланд, «Пілат» Лінди Домбровської та «Текст» Кліма Шипенка та інші.

Ці покази влаштовують для 93 членів організації, а потім (цьогоріч 29 серпня – ред.) роблять окремий Q&A для них, та журналістів. Це елемент промо перед «Золотим глобусом» та перший крок до потрапляння у номінацію премії.

«”Золотий глобус” – це дивна організація з 93 журналістів, які живуть у Каліфорнії, але пишуть для іноземних видань. Відбірники премії спрощують їм життя і вже вдруге влаштовують серію показів кращих світових фільмів. Потрапити туди дуже складно і престижно. Ми були з “Додому” торік, цього року нас запросили з “Атлантидою”», – розповідає продюсер фільму Володимир Яценко.

«Атлантида» також один із претендентів у номінанти премії Європейської кіноакадемії. Цьогоріч це право отримали три фільми, вироблені в Україні або у копродукції: «Атлантида», «Розфарбований птах» Вацлава Маргоула і «Земля блакитна, ніби апельсин» Ірини Цілик. Також у лонглисті стрічка Сергія Лозниці «Державні похорони».

Наразі продюсерська команда «Атлантиди» готує документи для подачі на «Оскар». Серед планів – участь у великому американському кіноринку AFM, де є шанс знайти дистриб’ютора для фільму у США (важлива складова для оскарівських перегонів).

«Торік Україна виділила 55 тисяч доларів на оскарівську кампанію фільму «Додому». Також долучився фонд Ігоря Янковського, який допоміг збільшити цю суму до 70+ тисяч доларів. За ці гроші ми винайняли хорошу PR-агенцію, яка організувала покази, вечері, зустрічі. Ми мали достойний вигляд на тлі конкурентів, що мали на промо значно більші суми: чверть чи навіть мільйон доларів. Цьогоріч через пандемію коронавірусу держава не має можливості долучитися до фінансування українського кіно на “Оскарі”. Втім, ми налаштовані знайти кошторис на це, якщо нас оберуть претендентами від України», – говорить копродюсер фільму Володимир Яценко.

Нагадаємо, що Український Оскарівський комітет 24 вересня оголосить фільм, який цього року поїде від України на «Оскар».

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Фото: кадр із фільму «Атлантида»

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