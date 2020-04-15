Яніна Соколова про «Україна 24»: «Вони не до кінця оцінили суть моєї персони»

19 березня на телеканалі «Україна 24» («Медіа Група Україна») відбулася прем’єра соціально-політичного шоу журналістки Яніни Соколової «Як вам не соромно!», під час якого ведуча аналізувала та розбирала найважливіші теми тижня. Програма, яка була заявлена як «найгостріша», виходила на телеканалі щочетверга о 22:00. Однак 3 квітня медіагрупа розіслала прес-реліз, у якому повідомила про призупинення виробництва шоу до початку осіннього телевізійного сезону. У коментарі «Телекритиці» авторка та ведуча програми Яніна Соколова повідомила, що про рішення МГУ дізналася також 3 квітня. Ведуча відреагувала на рішення групи постом у Facebook, у якому написала, що виробництво програми не зупиняється і команда проєкту буде виробляти її своїми силами. А вже 8 квітня о 21:00 на YouTube-каналі Яніни Соколової вийшла переформатована програма з новою назвою – «Соромно!».

«Телекритика» поспілкувалася з Яніною Соколовою і дізналася про деталі її співпраці з медіагрупою та майбутнє проекту «Соромно!».

3 квітня «Медіа Група Україна» повідомила, що виробництво твого проєкту призупинено. Яніно, як про це дізналася ти?

Остання програма «Як вам не соромно!» вийшла в ефір телеканалу «Україна 24» з 22 по 24 годину у четвер, 2 квітня, а наступного дня вже о 12 годині мені надійшов дзвінок від голови медіахолдингу, де мені назвали іншу причину призупинення виробництва програми. Вона не політична, але її озвучити я не можу, бо це суперечить угоді про конфіденційність причин. Просто скажу, що ні ця, ні офіційна з релізу причина, на нашу думку, не відповідають дійсності.

МГУ повідомила, що причина – карантин. Зокрема, у своєму релізі група зазначила, що (цитую) «через карантин ухвалила рішення зосередити команду «Новинної Групи Україна» на виробництві актуальних новинних програм, які потрібні глядачам». Програма «Як вам не соромно!» мала низький рейтинг і була не потрібною глядачеві?

Це неправда. По-перше, дуже легко зайти на сторінку «Як вам не соромно!» у Facebook і подивитися, скільки проєкт набрав переглядів за три випуски, як він цитується, як поширюється, як реагують люди. Нас дивляться і у Facebook, і в YouTube більше ніж абсолютно всі проєкти телеканалу «Україна 24». Це факт.

Безумовно, цей проєкт телевізійний. Наразі телеканал «Україна 24» не може надати цифри (рейтинги – ред.), адже він не має жодної угоди з Nielsen. Канал не в списку і, відповідно, вони не можуть оприлюднювати їх та апелювати якимись офіційними цифрами. Але всі ми знаємо, що деякі телеканали, особливо коли вони ще не увійшли в активні оберти й у рейтингові списки, користуються прихованими аналізами та рейтингами. Люди, які роблять такі аналізи на ринку, відомі. І ми звернулися до одного із наших знайомих, дуже відомого у світі визначення рейтингів, одного із працівників медіахолдингу, і він нам надав цифри, за якими серед 1200 продуктів у двогодинному слоті всі три випуски нашої програми потрапляють у топ-54. Перший випуск – на 12 місці. Це, для розуміння 1200 проєктів, серед яких проєкт каналу, якого інколи важко знайти на пульті телевізора середньостатистичного українця. Тому це високі показники, що робить нас (цитую експерта) «надійними й успішними для медіаменеджменту». До того ж треба враховувати, що паралельно з нами у слоті щочетверга на «1+1» іде програма «Право на владу», яка також політична і має сталу аудиторію і рейтинговий майданчик у вигляді «Плюсів». Тому заморожування проєкту – це точно не проблема цифр і карантину.

Чому не карантин?

Тому що проєкт виготовляє не телеканал. Цей проєкт виготовляє «Яніна Соколова продакшен». Як це робиться? У нас є технічна підтримка з боку каналу у павільйоні. Моя команда у кількості 20 людей приїжджає у павільйон, і ми технічно від каналу, решта –від мене, виробляємо цей проєкт, не спілкуючись редакційно ані з керівництвом холдингу, ані з шеф-редактором каналу «Україна 24». Усе виробляється автономно. Відповідно, інформації щодо приходу або відсутності гостей, чи карантину у них немає.

Єдине, про що я говорила з керівництвом каналу (це було 2 квітня ввечері) – перенесення виходу програми з четверга на середу. Бо гості вагаються, куди приходити – до нас чи на програму «Право на владу». І, звісно, що гості обирають «Право на владу», тому що це більша аудиторія і передусім рейтингова кнопка, а ми – свіжий проєкт на новому каналі. Я б на їхньому місці робила так само. І керівництво телеканалу мені сказало (що, до речі, було доволі цинічно), що доб’ють цю історію до кінця тижня, тому наступного, можливо, програма вийде вже у середу. Побажали гарного ефіру. І на ранок 3 квітня нас прикрили.

Якщо не рейтинги і не карантин, то що стало причиною заморожування проєкту? Ти у Facebook писала, що рішення про заморожування програми було ухвалене саме після включення в ефір Гео Лероса. Чому саме це могло бути причиною?

Так, я думаю, Гео міг бути каталізатором так само, як перманентна критика влади гостями і навіть моя розмова з Нестором Шуфричем, випуск тому, якого я фактично примусила говорити українською, сказавши, що у моїй студії буде тільки так. Ну і було у програмі багато таких нелайтових моментів щодо Офісу президента і в цілому до влади, яких ми просто викриваємо. А Гео і плівки Єрмака – каталізатор. Насправді, за моєю інформацією, канали, які хочуть лишатися дружніми з президентом, а таких чимало, мають табу на присутність в ефірах цієї історії з плівками Єрмака. Тому поява Гео у такій широкій формі на телеканалі холдингу, у якому позаочі взагалі заборонено критикувати президента, це фактично, я думаю, виклик, за що ми, зокрема, і поплатилися.

Це могло бути рішення власника групи Ріната Ахметова?

Ні, не думаю. Я думаю, що це редакційна позиція. Якщо інтерв’ю зараз читають наші нішеві колеги, які знають специфіку телеринку, то для них не секрет, що в Офісі президента є людина, яка відповідає за медійні прояви роботи ОП. Зазвичай цій людині доручено контролювати умовно медійні простори дружніх і не дружніх телеканалів. Відповідно, ці люди напряму спілкуються з менеджерами, топменеджерами телеканалів, які зі свого боку мають чітке уявлення щодо позиціювання каналу, їхньої редакційної політики у бік президента. Такий собі дружній чейндж в обмін на лояльність щодо бізнесу. Тому не треба дзвонити власнику телеканалу. Можна легко подзвонити топменеджменту телеканалу, або людині, яка є представником власника з цих питань у кожному холдингу. Так було завжди і так буде, на жаль, у країні, у якій свобода слова – це, скоріше, виняток, або мімікрія під це у вигляді Савіка Шустера. Так буде доти, доки журналісти не будуть займатися самоцензурою і не буде існувати незалежне телебачення. От те, що роблю я зі своєю командою у проєкті «Соромно!» – це спроба бути незалежними у залежному світі приватних ЗМІ. І на 5 каналі мені це вдається. «Вечір з Яніною Соколовою», який, до речі, іде на телеканалі «Україна 24» і далі, вдається. Але «Вечір» – це проєкт антиросійської пропаганди, тому тут всім легко та зручно.

Яніно, якщо ви підписали з телеканалом контакт, ба більше – договір про невтручання у редакційну політику, значить вони усвідомлювали, з ким мають справу, і розуміли, що ти можеш запросити в ефір будь-якого «незручного» гостя?

Я думаю, що вони не до кінця оцінили суть моєї персони. З перших днів нашого діалогу, – а я одразу скажу, що це діалог, який тримався на довірі до всього, що я роблю, – жодного разу не мала від каналу жодних претензій щодо контенту. Не просили ніколи щось прибрати, чогось не говорити. Такого не було. Я з самого початку сказала, що є людиною з проукраїнською позицією. Для мене є люди, які є прямими ворогами країни. І ці люди, зокрема, з’являються на телеканалі «Україна24» – від Портнова до Новинського – ніколи не будуть гостями моїх ефірів. Я не вважаю правильним вводити таких людей в інформаційний простір, давати їм слово для висловлення своїх проросійських позицій, тому що це все вішається на вуха наших глядачів (не завжди з критичним мисленням). І ми фактично стаємо посередниками між проросійськими силами і глядачами, даючи їм можливість думати інакше – сумніватися у Героях Небесної сотні, сумніватися у причинах війни, сумніватися у тому, хто герой та антигерой. Це все суперечить моєму позиціюванню як громадянки, так і журналістки. Зараз ці дві позиції схожі.

Я ніколи не буду відстоювати інтереси власника. Мені це просто нецікаво. Тому навіщо працювати у цій професії? Я можу робити блоги на YouTube, які будуть збирати сотні тисяч переглядів, вести медійні платформи, на яких я маю можливість заробляти гроші, у мене є телевізійна школа. Я роблю це не заради грошей. До чого я це хилю? До того, що частина людей, зокрема, які приходять з медведчуковських ЗМІ на інші ЗМІ, міняють свою позицію, перевзуваються, у цій професії лише заради заробітку. І як повіє вітер власника, так вони й будуть говорити в ефірі. Я так робити ніколи не буду. І мені здається, що вони думали, що я просто граю у правдолюбку, чи роблю якісь пафосні промови при зустрічах для того, щоб справити враження, а коли підпишиться угода буде по-хньому. Ні, це не так, і це було ясно ще років шість тому. Чому вони займалися самообманом, мені невідомо.

Є ще дуже важливий момент, який наштовхує мене на думки про політичну причину закриття. Це вкладання грошей на «Як вам не соромно!» з боку холдингу. Зовнішня реклама у всій країні плюс сам проєкт не дешевий – студія, павільйон. Нас квапили. Ми були дуже натхненні та зробили все як треба. Команда теж немала – 20-25 людей, а це також бюджет. І на все це витратити купу грошей, щоб потім закрити через «карантин». Хм…

Чому я погодилася? Повертаючись до твого питання…Спочатку я маю зазначити, що «Україна24» – це канал професіоналів у телевізійній сфері, які демонструють високі показники телепереглядів плюс редакційна угода про невтручання. Все було прозоро і професійно. Тому я погодилася на співпрацю з ними. І коли ми зустрічалися з маркетингом, то говорили, що цей новий канал позиціює себе як канал різних думок. Але насправді вийшло так: Яніна і перехідні персони з проросійських ЗМІ . Зараз коли «Як Вам не соромно» не стало в ефірі, то думаю «різність» зникла геть. І схоже це всіх влаштовує. Показовий виступ зі мною завершено.

МГУ повідомила, що виробництво програми призупинили до осені. З твого посту у Facebook я зрозуміла, що цього не буде і команда самостійно вироблятиме проєкт. Ти повідомляла керівництву медіагрупи, що співпраця далі неможлива?

Я не писала у Facebook, що ми не будемо співпрацювати. Але я сумніваюся, що восени щось зміниться. Що я знаю точно, що наш проєкт не зникне і буде і надалі виходити в ефір, але в інтернеті. Щосереди о 21.00. Це звичний час для стрімів моєї розмови з підписниками. Тепер буде і розмова, й ефір. Програма буде мати оновлену назву «Соромно!», видозміниться. Ми змінили графіку, переформатували всі наші рубрикаторні наповнення, додали дзвінки і включення винуватців розслідувань, але програма не змінилися концептуально. Також ми з юридичного боку зробили все так, щоб до нас не було жодної претензії. Всю команду наново перепід’єднали для прямого ефіру з апаратної, з нової студії з трьома локаціями, які ми орендували, щоб вийти в ефір. Це величезна робота, яку ми всією командою оперативно і якісно зробили, ще раз довівши, що нас нічим не злякати, поки ми разом. Що гидко, так це те, що з 3 квітня, з моменту ранкової розмови про заморожування проєкту, нам не надійшло жодного дзвінка. Хоча до того, я мала перманенті діалоги з керівництвом щодо робочих і дружніх питань. Цинічний світ ТБ. Дивися серіал «Морнінг шоу». Все так і є. Тільки без харасменту.

Яніно, про створення програми «Як вам не соромно!» взагалі нічого не відомо. Розкажи, чия була ідея створення цього проєкту і як розпочалася співпраця з МГУ, і чому саме із ними?

Ідея програми — моя. У липні 2019 року я отримала пропозицію вести велике шоу на 5 каналі. Саме у цей період ішли розмови про переформатування телеканалу, тому що за часів президентства Петра Порошенка він мав доволі законсервований вигляд. Потім вони вирішили освіжити телеканал і отримали ліцензію на HD-мовлення. Все рухалося до розвитку, і керівництво каналу запропонувало мені розробляти формат нового шоу. До серпня я його розробляла, у вересні ми його обговорили, а до грудня йшов процес обговорення на рівні «приступаймо й затверджуймо бюджет». До грудня бюджет не був затверджений і, власне, тоді з’явилася історія пропозиції від каналу «Україна 24». У січні ми зустрілися, і вони запропонували придбати право на трансляцію «Вечора», бо їх зацікавив цей формат. Ми дали їм право на трансляцію.

Також холдинг запропонував робити шоу на «Україна 24», але я сказала, що для мене 5 канал в пріоритеті. І поки не отримую ясність там, відповіді надати не можу. Однак 5 канал так і не дав мені остаточного погодження фінансування, тому я повернулася до розмови з «Україною 24». У лютому ми почали говорили про строки, нас квапили. Хотіли, щоб скоріше програма вийшла в ефір, і вже 19 березня ми запустили програму «Як вам не соромно!».

«Вечір» продовжує виходити на телеканалі «Україна 24»? З ним немає проблем?

Так, «Вечір» виходить і карантин не заважає. Хоча, я тобі скажу, що проєкт також робить немала команда, але там немає гостей. Втім, гості зі скайпу – зараз відома всім практика. Кумедно, до речі, що у п’ятницю, 3 квітня, канал повідомив, що через карантин заморожують «Як вам не соромно!», а ввечері вийшла програма Савіка Шустера. Картина маслом: всі сидять у студії, як ні в чому не бувало без масок, без скайпу. Все маніфік. Програма «Головна тема» — те саме. «Говорить Україна» — так само. Напевно, мають якусь захисну невідому мені речовину у студіях, що відганяє вірус. Певно на всіх речовини не вистачило (сміється).

Проєкт «Соромно!», «Вечір» і «Рандеву» робить одна команда?

Ні. Кожен продукт створює своя команда, і люди не перетинаються, окрім гримера, стиліста і опер поста. Решта команди – це різна люди. Чому? Тому що кожен проєкт має свою специфіку, і це специфіка редакційного мислення у тому числі. Тобто якщо «Вечір» створюють кіносценаристи, «Рандеву» структурно робимо я і редактор – ми вдвох працюємо над текстами, відтворенням тез, кадрів, вставок, режисер монтжу і гостьовий. То над проєктом «Соромно!» працює команда із шеф-редактора, випускового редактора, журналістів, спецкорів у Москві, Німеччині, Італії, Іспанії. Це цілий пул людей як на політичному ток-шоу, тільки у розширеному варіанті із залученням фрілансерів. Шеф-редактор програми – Олександр Ільїних, який на ICTV робив «Інсайдер», «Максимум». Левова частка команди – люди, зібрані з абсолютно різних телеканалів.

Медіагрупа платила зарплату всій команді. Тепер ви перейшли в YouTube і, відповідно, люди працюють безкоштовно. Ви шукатимете фінансування?

Зараз ми працюємо безкоштовно. Власними силами. Коли «Україна 24» оголосила про заморозку, я спитала команду у чаті: я вважаю, що ми маємо продовжувати. Хто за, ставте «плюс». Плюс поставили всі. Ми тільки увійшли у смак продукту, тільки намацали формат. Україна спішила видати проєкт в ефір, тому ми його дуже оперативно збирали і з випуску у випуск вдосконалювали. А для кожного телевізійника відомо, що формат кристалізується перші кілька місяців поки набере сталу форму, особливо якщо не робиш без трактів. Ми все зробили в прямому ефірі з першого разу, бо є досвід. Тому полюбили проєкт, бачимо реакцію глядачів, бачимо мету і не хочемо його лишати. І он проросійські блогери скільки лайно-матеріалів про «Як вам не соромно» накліпали. Не хочеться іх підвести (сміється).

До речі, цікава історія вийшла з першим випуском «Соромно!». Від мого YouTube-каналу, де стартувала програма, більшості наших глядачів не прийшло сповіщення про те, що почалася трансляція. Ми були спантеличені, бо, зазвичай, як тільки ми виставляємо моє відео, короткий спіч на тему тижня, знятий телефоном з автомобіля, де я розповідаю про якісь актуальні речі, можемо за три години набрати 50 тисяч переглядів. На YouTube «Соромно!» набрала лише 10 тисяч переглядів і 3 тисячі реакцій. На Facebook нас прекрасно дивилися – на завершення трансляції було 35 тисяч переглядів. Для нового продукту це непогано. Тому ми звернулися до компанії, яка нас захищає в інтернеті. Вони повідомили, що останній тиждень знову фіксується втручання чорних СЕО, які те саме робили нам колись із «Вечором». Це дуже легко перевірити – «Вечір» іде дуже стабільно і набирає по 200, 400 тисяч, мільйону… А один випуск висить із 65 тисячами. Відповідно, це свідчить про втручання. Тому зараз ми вже надіслали скарги, бо це для нас важливо.

Звісно, всім потрібна винагорода за зроблене і я не з тих, хто буде тримати людей безкоштовно. І зараз ми знаходимося у пошуку телеканалу, який би на умовах права на трансляцію видавав продукту у себе в ефірі, як це виходило з «Вечором» спочатку на ATR, а потім і на «Україні 24». Тобто право першої ночі належить телебаченню, а вже потім ми беремо цей продукт і транслюємо паралельно на наших платформах. Я розпочинаю перемовини із каналами.

Які телеканали для співпраці ти розглядаєш? Вже є якісь домовленості?

Не хочу поки що про це публічно говорити і наводити якусь конкретику. Я просто закинула пропозицію топменеджерам. Але це всі канали окрім телеканалів Медведчука, Фірташа і Мураєва. І… вже є канал який згоден стати партнером. Як підпишемо угоду – повідомлю публічно. Думаю це буде наступного тижня.

Ти опублікувала «Соромно!» на своєму особистому YouTube-каналі. Не будеш створювати окремий?

У Facebook у нас є сторінка. В YouTube створювати окрему для «Соромно!» немає сенсу, тому що всі мої продукти й монетизація працюють тільки вкупі. А розкидання яєць у різні кошики не матиме ніякого фідбеку.

Я про інше думаю – про створення окремої платформи незалежного телебачення на кшталт «Громадського» або «Скрипін UA» під грифом мого імені і колег з незаплямованою репутацією. Можливо, із грантовим фінансуванням. Думаю, що це була б гарна парасолька для збору всіх журналістів, які хочуть робити чесні, якісні продукти без втручання. Бо зараз тільки я виробляю три продукти, і в мене є телевізійні студенти, які зможуть працювати стрімерами і робити чесні трансляції. У нас є «Схеми», Bihus, «Слідство.Інфо», «Телебачення Торонто» і купа різних проєктів на «Цензор.Нет», які можна об’єднати.

Це цікава історія, бо Patreon «Вечора» збирає щомісяця десь 2 тис. доларів. Так можна зробити з іншими проєктами. Поки що я збираю команду людей, які зрозуміють цей механізм до кінця. Протягом місяця подумаю, де взяти гроші, і спробую це реалізувати. Повір, українці прагнуть такої платформи. І я вірю, що це можливо зробити, просто потрібні команда і механізм фінансування. І звісно спільна мета. Українську журналістику паралізували олігархічні ЗМІ. Час повертати її до притомного стану.

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Фото: личный архив Янины Соколовой

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