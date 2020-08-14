В эфир телеканала М1 возвращается проект «Міністерство Прем’єр»

Музыкальный телеканал М1 открывает «Міністерство Прем’єр»: еженедельную презентацию свежих клипов с эксклюзивными материалами со съемок. На должности «министров» назначены Денис Жупник и Галина Завийская. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Мы с радостью сообщаем о том, что многими любимое «Міністерство Прем’єр» возвращается на М1! Для всех нас очень важен этот проект, ведь больше всего всегда ждут именно новую музыку», — сказала генеральный продюсер М1 Нателла Чхартишвили-Зацаринная.

Программа будет выходить по пятницам в 19:00.

Напомним, в интервью «Телекритике» глава каналов М1 и М2 Сергей Перцев рассказал о том, зачем виртуализируется канал М2.

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Фото: М1

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