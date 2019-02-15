🍩Зрители в эфире, Фрося и 12-летний повар: чем решил удивлять «Сніданок з 1+1» в новом сезоне

Первое обновление одной из самых рейтинговых утренних программ будет в том, что отныне участником утреннего эфира может стать каждый желающий.

«Мы давно взяли курс на сближение с нашими зрителями, с которыми активно общаемся в социальных сетях: там мы узнаем истории зрителей, читаем их вопросы и прислушиваемся к пожеланиям. Также мы постоянно ведем стримы из-за кулис шоу, но теперь мы решили сделать еще один шаг навстречу зрителям. В этом сезоне каждый четверг мы будем открывать двери студии, чтобы они могли познакомиться с ведущими, рассказать свои истории, задать вопросы нашим гостям и экспертам, сделать сюрприз своим родным, узнать телевизионную кухню изнутри. Занять одно из 20 кресел в студии «Сніданка» может практически любой зритель, став, таким образом, полноценным участником программы», – рассказала в ходе презентации директор департамента утреннего вещания канала «1+1» Юлия Жмакина.

Чтобы стать одним из 20 счастливчиков и попасть в студию «Сніданку з 1+1», нужно заполнить анкету на сайте канала «1+1». Гостевой редактор программы ознакомится с каждой заявкой и свяжется с участниками, чтобы подтвердить возможность участия в прямом эфире.

На презентации нового сезона «Сніданку з 1+1» в уютной домашней атмосфере гостей приветствовали все звездные ведущие: Руслан Сенечкин ввез Людмилу Барбир в студию на тележке из супермаркета, Егор Гордеев и Неля Шовкопляс зашли в студию с детской коляской, а Валентина Хамайко принесла на руках своего двухмесячного сыночка Андрея, который мило спал на протяжении всего мероприятия. В это время на кухне уже начинали готовить угощения для гостей Александр Попов и эксперт «Сніданку з 1+1», бренд-шеф Евгений Клопотенко, который по секрету рассказал, что в скором времени собирается издать свою книгу.

Также в гости зашли постоянные эксперты «Сніданку з 1+1» – фитнес-тренер Ксения Литвинова и врач-диетолог Наталия Самойленко, которые в новом сезоне дадут шанс каждой зрительницы повторить успех ведущей Нели Шовкопляс и вернуться в форму к лету.

В центре внимание на протяжении всего «завтрака» в студии утреннего шоу была маленькая Ефросиния, новая ведущая рубрики «Фросіна Погода» ( которая будет выходить по пятницам). Фрося не только рассказала о том, как любит работать в кадре, но и продемонстрировала несколько акробатических пируэтов.

Кроме того, во время презентации ведущий «Сніданку з 1+1» Руслан Сеничкин представил нового кулинара на кухне утреннего шоу – Севастьян Фаге, украинец с французскими корнями. Мальчику всего 12, но он уже точно знает, что хочет связать свою жизнь с кулинарией, и считает ее своим жизненным призванием. Севастьян покорил всех гостей презентации традиционным французским десертом – макарунами. Вместе с еще одной маленькой ведущей Евой, которая будет отвечать за здоровое питание на детской кухне, Сева станет ведущим рубрики «Правила сніданку. Діти», которая будет выходить два раза в неделю – по вторникам и четвергам.

Напомним, первое нововведение в виде гостей в эфире было опробовано вчера, 14 февраля. Кстати, обновленные выпуски не вызвали у зрителей особого фурора, средние показатели «Сніданку з 1+1» даже немного снизились. Так, вчерашний выпуск собрал в среднем 15,1% доли по аудитории 18-54 и 14,1% – по 18-54 (50k). В среднем доля «Сніданку» – 18% по аудитории 18-54.