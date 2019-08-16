Жизнь без Фреймут. Как «Новый канал» презентовал осенний сезон

14 августа в одном из клубов Киева «Новый канал» провел презентацию своего осеннего сезона, на которой рассказал о сериалах и шоу, готовящихся к показу в эфире. Продюсеры шоу поведали о премьерах и новшествах новых сезонов старых проектов, показав их короткие тизеры. После чего гостей мероприятия ждал фуршет и разговоры в непринужденной обстановке. «Телекритика» предлагает ознакомиться с деталями рассказанного.

Новый сезон стартует на канале в понедельник, 26 августа. Как сообщала «Телекритика», на этот раз все премьерные проекты будут выходить в эфир дозировано. Главный акцент в мероприятии был сделан на новых проектах. Среди которых – два игровых студийных шоу («Шалена зірка» и «Дети против звезд»), тревел-шоу «Le маршрутка» и 4 сериала: «Медфак», «Подорожники», «Первые ласточки» и «Новенька».

Новые программы вещатель поделил между Сергеем Притулой и Лесей Никитюк: первый, кроме привычных трех шоу, будет вести «Дети против звезд», а Леся — «Шалену зірку» и «Le маршрутку». Из-за своей загруженности «главные звезды канала» презентацию сезона проигнорировали – гостей развлекали видео-анонсы с их участием, в которых обыгрывалось то, что «все шоу на канале ведут Притула и Никитюк». Ролики демонстрировались на большом экране перед началом мероприятия.

И.о. гендиректора телеканала Алексей Гладушевский начал с общей информации.

«В новом сезоне у нас будет 16 проектов, семь из них – премьеры. Это много! При этом несколько проектов были придуманы и разработаны каналом. Часто бывает, что украинскому телевидению делают замечания, мол, мы покупаем форматы и не производим ничего своего. В этом сезоне мы доказали обратное. Посмотрим, как это примет зритель», — отметил Алексей Гладушевский.

Производство шоу занимался «трансформированный» продакшн холдинга Star Light Media Production под руководством Владимира Локотко, экс-гендиректора канала. Канал для этого сезона также поработал со всеми топовыми партнерами и студиями украинского рынка. На стороне канал заказывал один проект из одиннадцати – Improve Live Show у «Квартала 95». Что касается сериалов, вещатель в основном сотрудничал со сторонними студиями: из пяти премьерных сериалов четыре – на аутсорсе: «Медфак» производил продакшн «Дизель студио», «Подорожники» — Star Media, «Дом на счастье-2» — IQ Production и «Новенька» — FILM.UA.

Эстафетная палочка перешла к маркетинг-директору Ольге Балабан.

Ольга представила директора «Студии 1» Елену Антонову (Маторину). Елена является продюсером всех главных проектов канала – в этом сезоне выйдет 5 шоу под ее руководством: «Хто зверху?», «Шалена зірка», «Дети против звезд», «Кто против блондинок?» и «Вар’яти».

29 августа в 21:00 зрители увидят «Шалену зірку» с Лесей Никитюк. «В этом проекте звезды и поют, и танцуют, – говорит Елена. – В четырех конкурсах набирают баллы и в финале перевоплощаются в известного артиста. В результате голосования зрителей в зале и определяется победитель и обладатель звания «Шалена зірка».

Основной акцент Елена сделала на проект «Дети против звезд»: канал позиционирует это шоу, как и «Шалену зірку», продуктом собственной разработки. Проект был презентован этой весной на телерынке в Каннах (шоу снималось в январе), для чего был подготовлен тизер на английском языке – он и был показан на мероприятии. Среди детей-участников Елена отметила девочку-победительницу международных чемпионатов по пилону – она называет занятие на пилоне видом спорта и мечтает о том, чтобы его внесли в программу Олимпийских игр.

На очереди – презентация реалити «Эксы». Проект представляли его ведущий Александр Педан и креативный продюсер Лариса Мальцева. Педан представил также свою новую соведущую, психолога Наталью Ежову.

Во втором сезоне проекта будут участвовать не только «бывшие», а и пары, прожившие в браке и даже имеющие общих детей. В новом сезоне будет очень много жизненной правды, откровенных разговоров и драматических ситуаций, обещает Александр. Лора Мальцева добавляет, что пары-участники этого сезона пришли целенаправленно решить свои проблемы – ничего другое их не интересовало. Продюсер акцентирует на том, что проект будет выходить теперь по вечерам в пятницу, в 21:30. Тизер позволил понять, что в нем будет немало откровенных сцен: «Проект выходит в недетское время, лучше его детям не показывать», — интригует Лариса.

Третий сезон «Топ-модели по-украински» представляли руководитель студии Виктория Вишнякова, креативный продюсер Андрей Оленич, а также эксперты проекта – модельный букер Сергей Никитюк и новый член команды – дизайнер Владимир Демчинский.

Виктория подчеркивает, что третий сезон ТМПУ стал исключительно женским именно по просьбе телезрителей.

Андрей Оленич добавляет, что тема сезона – вдохновение, эксперты в нем искали музу, поскольку модели зачастую выступают музами для дизайнеров. Сергей Никитюк признался, что нашел себе музу среди участников, Владимир Демчинский решил выдержать интригу, не предоставив ответа.

10-й юбилейный сезон проекта «Ревизор» с новой ведущей Юлией Панковой представляли директор Студии Катерина Ведмеденко, креативный продюсер Катерина Назаренко, а также «бьюти-ревизор» Елена Филонова.

Ведмеденко отмечает, что поначалу «было очень страшно», но теперь, «после всего пережитого», может твердо сказать – это их проект, команда в него влюбилась. Назаренко добавляет, что в шоу будет множество маленьких нововведений, останутся неизменными сами проверки. Сезон проекта будет туристическим – команда объездила 12 курортных городов Украины.

«Мы проверили 60 локаций, было испорчено больше чем 3 000 перчаток, – начала с цифр Юлия. – Я впервые за 10 лет увидела таракана! А ведь мама мне говорила, что их давно нет (смеется)». Ведущая отмечает, что в прошлом была поваром, а сегодня – кулинарным блогером, поэтому ей было интересно поработать в проекте. В 6-минутном ролике Юлия активно коммуницирует с персоналом некого ресторана, старается пролезть в самые труднодоступные места и пробиться туда, где ее не пускают.

Ревизии Елены Филоновой слегка изменятся. Собственно, именно Елена – это единственное, что осталось с предыдущих сезонов проекта. Теперь у нее появилась личная табличка «ревизора красоты» с изображением розовой перчатки. В показанном ролике части тела ведущей ниже бедра «обертывают» в антицеллюлитные средства.

Пост-шоу «Страсти по Ревизору» будет выходить традиционно сразу после шоу «Ревизор». Из-за травмы Сергея Притулы, сьемки ток-шоу были несколько смещены. Пока что удалось отснять 4 программы.

Перед презентацией сериалов Алексей Гладушевский отметил, что на «Новом» полноценная сериальная линейка появилась впервые – в этом сезоне будет три месяца сериалов (ранее канал практиковал сериалити).

Пять проектов будут идти в эфире один за одним – с 26 августа до 26 декабря. Начнет марафон ситком о студентах-медиках «Медфак», а закончит молодежная детективная мелодрама «Новенька».

Эксперимент телеканала – молодежный триллер «Первые ласточки». Алексей Гладушевский отмечает, что это первый украинский молодежный триллер. Решение по запуску сериала в производство принималось на самом высоком уровне – Михаилом Царевым, которого Алексей «зарядил этой идеей» вместе с Владимиром Локотко. Сам сериал и.о. гендиректора назвал «мрачным и тяжелым»: «Это сериал о том, как подросток попадает в тяжелую ситуацию и остается наедине с самым собой, потому что родители часто не замечают то, что происходить с их детьми, которые нуждаются в помощи. «Первые ласточки» как раз и трактуется как первые знаки, нюансы, по которым можно определить, что ваш ребенок в опасности».

Создатель сериала – Евгений Туник вместе с режиссером Валентином Шпаковым, заверили, что зрителей ждет открытие новых звезд, им удалось найти молодых актеров.

Кастинги проекта длились более полугода, героев нашли в актерских вузах. Именитых актеров (например, Лесю Жураковскую, которая играет маму суицидального школьника) удалось подключить, потому что они «купились» на непопсовую историю. Показанные фрагменты сериала поразили своей мрачностью, безвыходностью, суицидальностью и полной депрессивностью. Согласно сценарию, 1 сентября 11-классника обычной городской школы находят мертвым, задача женщины-следователя – выяснить причины гибели. «Твин Пикс» украинского разлива – убийство или самоубийство? Дополнял впечатления рассказ продюсера – каждая серия заканчивается жестким и шокирующим финалом, но Евгений Туник обещает также линейку юмора в сериале. В экспериментальном первом сезоне будет пока 8 серий. Премьера произойдет поздней осенью – 18 ноября, в 22:00.

Эстафетную палочку представлять другие проекты Алексей Гладушевский передал Саше Ткаченко – директору по производству, представив ее как «партнера», «близкого человека, помимо работы, которому можно позвонить в любое время, и даже когда она в отпуске».

Саша сообщила, что в этом сезоне выйдет 72 часа сериального контента и представила продюсерскую команду ситкома «Медфак». Автор идеи, креативный продюсер «Дизель Студио» Михаил Шинкаренко, продюсер Алексей Бланарь и актриса сериала Анастасия Жарникова.

Продюсеры сетовали на долгий кастинг комедийных актеров и поблагодарили каналу за право первыми открыть сезон премьер. Кастинги для сериала длились более пяти месяцев – роли студентов играли юные актеры, большинство из которых еще сами учатся в театральных вузах. В новом ситкоме будет 24 серии по 25 минут, продюсеры уже видели 18 серий и обещают, что будет смешно.

Лирическую комедию «Подорожники» с Олесей Жураковской и Ирмой Витовской, из-за неявки команды Star Media представляла Саша Ткаченко. У первого сезона сериала будет 16 серий, и в картине, судя по тизеру, будет много доброго провинциального «бытового» юмора.

Второй сезон «Будиночка на щастя» представляли актеры Константин Войтенко, Виталина Библив и Назар Заднепровский.

Актеры отметили, что смотрели видео и вспоминали, как им было смешно на съемках, актеры не могли остановиться от смеха даже в кадре. По ролику стало ясно, что в сериале остался только один русскоязычный персонаж – Галина Безрук (первый сезон картины был двуязычным).

Молодежную мелодраму «Новенька» представила продюсер FILM.UA Анна Елисеева в компании главных героев сериала – Егора Козлова и Анастасии Нестеренко.

В первом сезоне сериала будет 20 серий. Сериал об учениках элитной школы, их родителях и учителях, а также полицейских, которые ведут в учебном заведении секретное расследование, которым помогает школьница из бедной семьи. Тизер сериала приятно удивил своей атмосферностью.

Кульминацией стало выступление певца MELOVIN. Он представил саундтрек к сериалу – песню «На хайпі», а также исполнил две свои англоязычные песни.

На сцене к нему присоединился исполнитель главной мужской роли Егор Козлов, которому певец отдал свой «поющий» голос в сериале. По задумке сериала, герой Егора состоит в школьной музыкальной группе.

О том, что осталось за кадром нового сезона, «Телекритика» расспросила Сашу Ткаченко.

Саша, как вам работается на «Новом канале»? Алексей вас очень тепло представил. Сработались?

Алексей меня пригласил здесь работать, за что я ему безумно благодарна. Хотя ранее мы даже не были знакомы – за все время пересекались один раз. Мне здесь нравится – все нормальные, все работают.

Ранее вашу должность представляли как креативный продюсер, а сегодня – как продюсер производства сериалов и программ. Эта должность до перехода в продакшн была у Виктории Вишняковой. Правильно ли я понимаю, что вы на ее месте?

После «Трансформации» у нас поменялась абсолютно вся структура – кого-то куда-то перекинули, очень многие должности «схлопнулись», функционал поменялся. Те должности, которые были до «Трансформации» – их больше не существует. Моя позиция креативного продюсера трансформировалась в руководителя всего производства канала – как киносериального, так и программного.

Я так понимаю, что, когда вы пришли, некая часть новых проектов уже была запущена в производство. Какие из презентованных проектов запускали именно вы?

Если говорить о проектах, в которых я вложилась на всех этапах – от начала до конца – это «Новенька» и «Первые ласточки». Тогда как, например, «Подорожников» я только принимала, поскольку за сериалы на «Новом канале» я отвечаю с января.

Снимает ли вам что-нибудь на этот сезон ТО Инны Скирской – команда сериалити «Киев днем и ночью» и «Семья Розы»?

Нет. Я знаю, что Инна ушла в декрет. И, насколько мне известно, эта команда расформирована.

Почему ТО Ларисы Мальцевой присоединили к студии Анны Калины, а не, например, к Виктории Вишняковой, в которой сосредоточены ТО, что производят шоу для «Нового канала» — Анастасии Толстошеевой («Тайный агент» с пост-шоу и «Заробитчане»), ТО Андрея Оленича («Топ-модель по-украински»)? Знаю, что произошел некий конфликт – с ТО Мальцевой люди разбежались из-за того, что не хотели работать в студии Калины.

Команду Лоры Мальцевой никто не менял. Там по-прежнему осталась, например, Саша Белая. Если говорить о замене команд, она есть только в «Ревизоре»: меняли потому, что ушла предыдущая команда, делающая это шоу.

Почему «Подорожники» выйдут именно на «Новом канале», а не на СТБ? По концепции сериал им больше всего подходит – он больше для взрослой аудитории!

У сериала очень длинная история. Насколько я знаю, его делали три года – за это время изменилось много людей в менеджменте группы, и на «Новом канале» в том числе. Проект – старожил, возможно, он действительно немного кажется взрослым, но в нем есть очень сильная молодежная линия. Думаю, его посмотрят и молодые люди, и их родители, и их бабушки.

Будут ли на канале в этом сезоне закуплены готовые сериалы других студий? Например, у компании Art Forms Production вашей мамы – Татьяны Гнедаш?

Нет, на «Новом» не будет. Они снимают для СТБ, в частности.

Вы были главным продюсером в Art Forms. Как вас отпустили на «Новый канал»? Кем заменили?

Это продакшн Тани Гнедаш, они распределили работу так, чтобы никто никого не заменял.

На какие из 7 новых проектов вы делаете большую ставку?

Какой продюсер не верит в свои проекты? (Смеется). Могу сказать, какие проекты нравятся больше всего мне не как продюсеру, а обычному человеку. Это «…Ласточки», «Дети против звезд» и 10-й «Ревизор». Я за них больше всего волнуюсь, переживаю, поскольку они для меня чуть более особенные, чем другие. В «Ревизоре», например, произошло очень много изменений. Наш шеф-редактор Максим Дыбенко лег всеми частями тела, для того, чтобы они осуществились. Ребята в продакшне безумно старались.

Программный директор Татьяна Данилюк рассказали «Телекритике» о программировании нового сезона, покупках и продажах контента и причинах отсутствия Ольги Фреймут.

Татьяна, почему в презентации не упоминалась Ольга Фреймут?

Мы не планировали на этот сезон проект с участием Ольги. Весенняя сетка уже утверждена – проекта с участием Ольги тоже не будет. Возможно, если на следующую осень появится проект, который бы подошел для Ольги, мы занялись бы его производством.

Сериальную линейку будней вы сместили на час позже – на 22:00. Не поздновато ли для сериального слота?

Последние годы сериальным слотом на украинском телевидении был слот в 21:00. На всех каналах одновременно к этому времени выходили сериалы. Мы решили сместить выход сериалов на час из-за контрпрограммирования: когда мы начинаем, конкуренты заканчивают. 10 вечера – это все еще прайм, мы считаем праймом слот 19:00-23:00. В 21:00 во вторник-четверг у нас теперь часовые юмористические проекты.

Что из закупного контента готовите показать осенью? Чем будут заполнены офф-праймовые слоты?

Дневной промежуток времени очень большой, и он важен для нас. У нас были эксперименты с турецкими сериалами разного формата, в частности, более комедийные, но эти эксперименты не были удачными. Успешным был показ «Отчаянных домохозяек». Сейчас на осень мы запустили «Х-файлы» — мы начали с самого первого сезона. За вчерашний день (во вторник. — Ред.) он дал нам долю 10%. Это уже безумный успех. Если так будет продолжаться всю осень – я спокойна. Если что-то пойдет не так, у нас есть в «загашнике» «Отчаянные домохозяйки» и «Мерлин». Кроме этих двух закупных сериалов у нас в осеннем сезоне больше ничего не работает (не дает рейтингов, – Ред.).

Что-то копродукционное с РФ планируете к показу?

Мы вне политики и всегда придерживались обязательств, четких норм законодательства. У нас нет таких планов по копродукции – все, что мы производим, обеспечивает прайм. Мы хотим копродакшн, но рассматриваем другие заграничные территории – западные, а не восточные. Например, Польша. Все, что мы покупаем (это в основном от западных мейджеров) – очень качественные блокбастеры, и этот контент пока что удерживает конкуренцию в уик-энде.

Судя по тизерам, которые были показаны на презентации, можно сделать выводы, что канал уже полностью перешел на украинский язык. Все верно?

Да, установка «Нового канала» такая, что мы перешли на украинский язык и производим украиноязычный контент. Но там, где актеры не могут быстро перейти на украинский, мы позволили говорить по-русски. Например, в «Будиночку на щастя» мы разрешили, чтобы Галина Безрук говорила по-русски, ей сложно было перейти полностью на украинский (в сериале «Последний москаль» Галина говорила по-украински. – Ред.). Но, например, Алле Костромичевой удалось перейти на украинский, она им овладела очень быстро.

В целом, мы видим, что сейчас все больше и больше актеров стали лучше владеть украинским. Но все еще осталась проблема негармоничного использования: они заучили сценарий, на сьемках его «выдали», а в конечном результате это смотрится ужасно, поскольку подразумевалось одно, а выходит совсем другое. В прошлом году, мы, например, переведя «Киев днем и ночью» полностью на украинский, были вынуждены сместить его по сетке, поскольку он провалился в показателях. И да, в интернете, показатели КДН оставались высокими, это правда. Но украиноязычный челендж продолжается, качество украинского языка в целом растет. Это дает нам возможность производить высококачественный контент на украинском, что позже позволит продублировать его по-английски и продавать за рубежом.

В какие страны продаете контент?

Наш контент покупают прибалтийские страны – Латвия, Литва, Эстония. Они даже чередуются, как показывать его — сначал один, потом второй, после — третий. Спрос, безусловно, есть, рынки не настолько разные. В прошлые годы у нас было сотрудничество с российскими каналами – «Пятница», «Ю». Сейчас также есть – надеюсь, будет и в дальнейшем. Но сказать, что мы отбиваем производство, пока не можем. Бюджет, полученный от наших продаж, растет из года в год. Мы продаем в основном не сериальный контент, а программы. И я этим очень горжусь. Потому что нам всегда говорили, что собственные программы не продаются. Они прекрасно продаются, еще и выдерживают мультипоказ!

За 4 года запрета на российский телеконтент, в РФ наснимали немало хороших развлекательных, аполитических, комедийных сериалов. Запрет рано или поздно закончится. Если закончится, будет ли «Новый канал» закупать киносериальный продукт в РФ, как раньше?

Если будет пересмотр или смягчение квот, мы посмотрим. Но сегодня мы не зависим от российского контента, как в прошлые годы. Перемены произошли очень большие – мы все это время наращивали свое собственное производство. Последний год мы жили с тем, что квота на украинский язык на ТВ вырастет с 75% до 90%. Поэтому, все что мы производили, было ориентировано на квоту в 90%. (Верховная Рада дала отсрочку – норма об 90% вступит в силу через пять лет. – Ред.). Квота у нас с 7 утра до 10 вечера, сериальный слот у нас стоит в 22:00. Из-за этого мы допускает некоторые нюансы (как в «Будиночку», где могут разговаривать на русском). Но мы вырабатываем контент, который способен выдержать мультипоказ – не один, а несколько, например, в утренних и дневных слотах. Поэтому если мы будем вырабатывать много русскоязычного контента, он будет лежать на полке. У нас в группе есть четкий ориентир на экономику, как до «Трансформации», и особенно после – мы должны быть прибыльными. Это можно достичь при нескольких повторах контента.

Фото: Александра Йорк