16 проектов, 7 премьер. Все, что нужно знать об осеннем сезоне «Нового канала»

14 августа «Новый канал» презентовал проекты, которые будут показаны в осеннем сезоне, их старт запланирован на 26 августа 2019-го. Всего телеканал готовит к эфиру 16 проектов, из которых 7 – новые. Вертикальная линейка развлекательных программ будет начинаться по будням в 19:00, во вторник – четверг ее дополнят отдельные часовые проекты в слоте 21:00; сериальную линейку канал сместил на час позже – с 21:00 на 22:00 по будням. Все сериалы в этом сезоне будут исключительно украиноязычными. В отличие от предыдущих лет премьеры в этом году будут выходить на канале дозировано. «Телекритика» предлагает ознакомиться с новыми проектами вещателя.

Премьера студийного игрового шоу «Шалена зірка» с Лесей Никитюк состоится в четверг, 29 августа, в 21:00. Всего в эфире планируется 18 выпусков, хронометраж – 45 минут. В новом формате две знаменитости (звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения и спорта) в четырех раундах и финале соревнуются в необычных музыкальных конкурсах. В финале знаменитости перевоплощаются в других звезд и копируют фрагменты их музыкальных клипов под фонограмму. В конце зрители голосуют за участника, которому удалось спародировать звезду лучше, чем сопернику. Героями «Шаленої зірки» стали Влад Яма, Елена-Кристина Лебедь, Дмитрий Шуров, Игорь Ласточкин и другие звезды.

Премьера нового игрового шоу «Дети против звезд» состоится 2 октября в 19:00, шоу будет выходить по средам. Всего запланировано 12 эпизодов. Ведущим проекта стал Сергей Притула. В каждом выпуске нового шоу на съемочную площадку будут выходить две команды игроков: четверо взрослых и четверо детей. Талантливые дети от 7 до 11 лет со всей Украины будут сражаться с селебритиз в индивидуальных баттлах и командных конкурсах. Например, прыжки на батуте, танцы, гимнастика, йога, вокал, игра на музыкальных инструментах. Определить победителя в конкурсе поможет виртуальный судья – «Супермозг». Команда победителей «сорвет» главный денежный приз. Звездными участниками премьерного сезона стали Джамала, Егор Крутоголов, Елена Кравец, Надежда Мейхер, Владимир Дантес, Евгений Кошевой, MELOVIN, Даша Астафьева, Иракли Макацария, Светлана Тарабарова, Александр Пикалов, Андрей Шабанов, Дмитрий Танкович и другие.

Премьера тревел-шоу «Le маршрутка» с Лесей Никитюк состоится в этом сезоне. На данный момент канал сообщает, что в эфир выйдет 6 эпизодов шоу. «В желтом “Богдане” Леди Ле объедет всю страну, чтобы показать народу: внутренний туризм – это круто. А невероятные места есть в каждой области. На «Ле маршрутке», украшенной украинскими пейзажами снаружи и сувенирами со всего мира внутри, Никитюк отправится в путешествие по разным областям страны. Леся осмотрит всем известные достопримечательности, а также заедет в глухие, но при этом уникальные села. А по пути будет подбирать автостоперов – ярких и интересных украинцев со своими историями. Главным напарником ведущей в путешествии станет водитель маршрутки. И юмор. Куда же без него по Украине?» – говорится в анонсе.

Первая сериальная премьера состоится 26 августа в 22:00 – канал покажет новый ситком о студентах-медиках «Медфак» производства «Дизель Студио». В первом сезоне будет 24 серии по 25 минут. В главных ролях: Егор Крутоголов, Максим Максимюк, Олег Стальчук, Светлана Орличенко, Катерина Тышкевич, Анастасия Жарникова, Виталий Слуцкий, Елизавета Потоцкая, Анна Гуляева. Режиссер-постановщик – Александр Островой.

Премьера лирической комедии «Подорожники» от Star Media состоится 10 октября в 22:00. В главных ролях: Олеся Жураковская, Ирма Витовская, Вячеслав Довженко, Наталья Сумская, Виктор Андриенко, Алессандро Демченко, Клавдия Дрозд-Бунина, Любомир Валивоц, Демьян Шиян. Как сообщили «Телекритике», у первого сезона сериала будет 16 серий. В центре сюжета комедии – конфликт двух бывших одноклассниц. «В юности Ирина и Сусанна были ярыми соперницами за внимание одного мальчика. И со временем их конкуренция лишь усиливалась, распространяясь на бизнес – отель с рестораном украинской кухни «Подорожник» на Житомирской трассе, и другие сферы», – сообщает канал.

Премьера первого молодежного триллера «Первые ласточки» состоится 18 ноября в 22:00. Сериал был назван «экспериментальным», он состоит из 8 серий. Как сообщалось ранее, сценарист и продюсер сериала – Евгений Туник. Режиссер – Валентин Шпаков. В ролях – Виктория Литвиненко, Олеся Жураковская, Дарья Трегубова, Александр Рудинский, Таисия Щурук, Полина Носыхина, Максим Самчик, Мария Смолякова. «События сериала начинаются 1 сентября. Но для 11-классников обычной городской школы этот день стал трагедией: ученика школы находят мертвым. Следователь Ольга Макарова пытается выяснить, покончил подросток жизнь самоубийством или его намеренно столкнули с крыши многоэтажки. В ходе расследования ей открываются страшные тайны, которые скрывают ученики, родители и даже ее сын», – говорится в синопсисе проекта. Съемки проходили в Киеве и области в течение трех месяцев. Школьные сцены снимали «на натуре» во время летних каникул.

Премьера молодежного сериала «Новенька» состоится 26 ноября в 22:00. В первом сезоне сериала будет 20 серий. Как сообщалось ранее, производством сериала занимается FILM.UA, продюсер шоу – Анна Елисеева, шоураннер – Юлия Мищенко. Режиссеры: Павел Мащенко, Максим Гуленко. В ролях: Егор Козлов, Анастасия Нестеренко, Евгений Лисничий, Ярослав Шахторин, Анна Тихомирова, Екатерина Дичка и Ангелина Трандафилова. Герои драмы – ученики элитной школы, их родители и учителя, а также полицейские, которые ведут в учебном заведении секретное расследование.

«Действие разворачивается в школе для детей-«мажоров», куда против своей воли попадает Вера, девушка из бедной семьи. У нее есть тайное задание от полиции, от которого она не может отвертеться. Девушка оказывается в центре запутанной детективной интриги и школьных конфликтов. Да еще и влюбляется в самого крутого парня школы. Трудности интеграции, взросления, отношения с родителями и учителями. Деньги, статус, лидерство, любовь и, конечно же, дружба – героям сериала придется решать не только детские, но и вполне взрослые проблемы», – говорится в анонсе. Старшеклассников в сериале сыграли молодые актеры, студенты театральных вузов. Саундтрек к сериалу записал участник «Евровидения» MELOVIN, его голосом «запоет» главный герой (у главных героев «Новенької» есть своя музыкальная группа).

Ситком «Будиночок на щастя 2» от IQ Production зайдет на второй сезон 22 октября в 22:00. В этом сезоне будет 32 серии по 25 минут каждая. В главных ролях: Галина Безрук, Константин Войтенко, Виталина Библив, Назар Заднепровский, Анна Кошмал, Ярослав Федорчук. Режиссер-постановщик – Сергей Атрощенко. Второй сезон выйдет в эфир вслед за первым, который стартует на «Новом канале» 8 октября. «В центре сюжета снова окажутся столичные супруги Макс (Константин Войтенко) и Маша (Галина Безрук), которые переехали в Сеньковку ради страусиной фермы. Во втором сезоне у Маши появится свой салон красоты. В новых сериях пару ждет бесконечная проверка отношений. Перемены ожидают также сеньковскую пару Любу (Виталина Библив) и Василя (Назар Заднепровский). К супругам в деревню на ПМЖ приедет сын Назар (Ярослав Федорчук). Парня уволили с работы, ему негде жить, поэтому он принял решение вернуться к родителям», – говорится в анонсе канала. Съемки второго сезона проходили в Киеве и в настоящем селе Сеньковка Киевской области.

Развлекательные программы канала зайдут на новый сезон с некоторыми изменениями.

Юмористическое «Вар’яти-шоу» стартует 27 августа в 21:00 и будет выходить в этом слоте по вторникам. В 4 сезоне программы выпусков «Вар’яти-шоу» станет в два раза больше – 18, но теперь они будет вдвое короче – 45 минут вместо полутора часов. Ведущий шоу – Сергей Притула, не изменился и актерский состав «Вар’ятів»: Владимир Жогло, Валентин Сергийчук (Вальон), Виталий Тыльный, Владимир Ковцун (Владзьо) и Сергей Полупан.

Юмористическое Improve Live Show производства студии «Квартал 95» в новом сезоне будет выходить по средам в 21:00. Старт запланирован на 28 августа, всего в эфир выйдет 18 выпусков программы. Формат шоу не изменился: ведущий программы Евгений Кошевой объявляет конкурс и выбирает для него участников – ребят-импроверов и приглашенных селебритиз. Четверка импровизаторов осталась той же: бывшие кавээнщики, участники «Лиги смеха» Роман Мищеряков, Валентин Михиенко, Константин Трембовецкий и Владимир Шумко. В звездной команде приняли участие: Дмитрий Танкович, Наталья Могилевская, Станислав Боклан, Сергей и Снежана Бабкины, Ирина Хоменко, Андрей Бедняков, Настя Короткая, Даша Коломиец, Александр Педан, Григорий Решетник и другие.

Игровое шоу «Хто зверху?» зайдет на свой 9 сезон в четверг, 29 августа, в 19:00. Ведущими и капитанами команд остались Леся Никитюк и Сергей Притула, судьей – Александр Педан. В новом сезоне будет 18 выпусков. В шоу появился новый конкурс под названием «Правда или ложь»: одна звезда рассказывает историю из своей жизни, а игрок команды соперников должен отгадать, правдива она или нет. В шоу приняли участие Иракли Макацария, Алла Костромичева, Настя Каменских, Надежда Мейхер, Елена Кравец, Евгений Кошевой, DZIDZIO, Андре Тан, Дима Каднай, Катя Павлюченко, Мишель Андраде, Злата Огневич, Владимир Остапчук, MELOVIN и др.

Третий сезон «Топ-модели по-украински» стартует 30 августа в 19:00 и будет выходить привычно – по пятницам. Всего в эфир выйдет 18 выпусков. Как сообщалось ранее, третий сезон проекта будет исключительно женским. Ведущей шоу осталась Алла Костромичева, к экспертам Сергею Никитюку и Соне Плакидюк присоединился дизайнер Владимир Демчинский.

Реалити о бывших влюбленных «Эксы-2» стартует 20 сентября в 21:30 и будет выходить в этом сезоне по пятницам. Ведущим проекта остался Александр Педан, а новым психологом стала квалифицированный психолог и сексолог Наталья Ежова, известная зрителям канала СТБ по пост-шоу «Холостяка» – «Как выйти замуж». Всего в эфир выйдет 9 эпизодов, 10 пар участников будут проходить испытания, которые им подготовила команда шоу. Главное отличие этого сезона в том, что «проект повзрослел»: его героями стали женатые пары, а также пары с детьми.

Шоу «Кто против блондинок?» зайдет на новый сезон 24 сентября в 19:00 и будет выходить по вторникам. Всего в этом сезоне будет 14 эпизодов. Ведущей остается Леся Никитюк. Каждый выпуск проекта будет посвящен теме, провоцирующей представителей обоих полов на жаркие дискуссии – от кухни до высокой моды. В этом сезоне героями шоу станут Влад Яма, Андре Тан, Иракли Макацария, Александр Скичко, Андрей Шабанов, Сергей Бабкин и другие. В новом сезоне у героинь проекта будут одинаковым луки: блондинки примеряют знаменитые костюмы зайчиков Playboy, форму полицейских, вечерние платья.

Социальное реалити «Ревизор» начнет свой юбилейный десятый сезон 7 октября в 19:00 и будет выходить в привычное для себя время – по понедельникам в 19:00. В «Ревизор Х» будет 12 выпусков. Как сообщалось ранее, на юбилейный сезон проект заходит с новой ведущей – журналисткой ТСН, проекта расследований «Инсайдер» Юлией Панковой, а также с новой командой. Продюсером шоу стала Катерина Ведмеденко, креативный продюсер – Катерина Назаренко (в прошлом году производили «Цієї миті рік потому» для СТБ). Новый сезон проекта будет «курортным» – за период съемок команда посетила 12 курортных городов Украины и проверила более пятидесяти локаций. Ревизиям подверглись не только рестораны, гостиницы, тренажерные залы, кинотеатры и центры развлечений для детей, но и аквапарки, службы доставки еды, квест-комнаты и ночные клубы. В этом сезоне продолжит проверки салонов красоты «бьюти-ревизор» Елена Филонова. Ведущая станет ревизором красоты и будет раздавать свою особую табличку розового цвета.

Пост-шоу «Страсти по Ревизору» зайдет на новый 7 сезон вместе с «Ревизором Х» 7 октября, в эфир выйдет 12 эпизодов программы, сразу же после окончания каждого выпуска «Ревизора». Ведущим шоу остается Сергей Притула. В седьмом сезоне будут новые правила и новые рубрики. Теперь участники, в учреждениях которых состоялась ревизия, могут не только защитить свою позицию в студии, но и получить «знак качества» от проекта. После всех обсуждений ведущая «Ревизора» Юлия Панкова еще раз вынесет свой вердикт. У героев проверки будет второй шанс забрать табличку «Ревизор рекомендует» в студии «Страстей». Повторная ревизия без предупреждения – новшество этого сезона. Студию «Страстей» посетят жертвы отравлений, страдающие соседи, чье жилье расположено рядом с «громкими» заведениями, а также постоянные клиенты заведений, которые попытаются защитить их в глазах экспертов и ревизора.

Подробный отчет с презентации нового сезона канала читайте завтра в репортаже «Телекритики».

Фото: «Новый канал»