🤨 «Всеобщий любимец»: BBC анонсировала шоу с компьютерным Путиным

«Забудьте о глобальной политике и ждите два пилотных эпизода будущего всемирно известного шоу на BBC Two, которое станет главной победой Влада, лидера свободного мира», – гласит анонс на сайте BBC Media Centre.

Впрочем, компания иронизирует, а не издевается над зрителем. В сотрудничестве с компанией Framestore BBC с помощью спецэффектов «оживит» шарж на Путина, который будет брать интервью у настоящих гостей студии. Первым из них станет экс-спикер Тони Блэра, журналист Алистер Кэмпбелл, а за ним шоу Tonight With Vladimir Putin посетит телеведущая ITV и Sky Джун Сарпонг, которую Путин «заставит сыграть в игру Diversity Challenge».

В цифрового Путина перевоплотится комик Нэтт Тэпли из шоу Have I Got News for You. Создателями проекта числятся Джаспер Гибсон с сатирического сайта The Poke, Джоэл Вейч (Rathergood.com) и Саймон Уэлли (Framestore).

Остается лишь подивиться тому, что уважаемая британская медиакорпорация в 2019 году открыла для себя юмор того разряда, который российский «Первый канал» эксплуатировал в шоу вроде «Мульт личности» десять лет назад.

