🤨 «Всеобщий любимец»: BBC анонсировала шоу с компьютерным Путиным
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🤨 «Всеобщий любимец»: BBC анонсировала шоу с компьютерным Путиным

от Telekritika
От Telekritika 102
Главная Новости 🤨 «Всеобщий любимец»: BBC анонсировала шоу с компьютерным Путиным

Телеканал BBC Two планирует выпустить комедийное ток-шоу, вести которое будет гиперболизированная модель российского президента. В пресс-релизе BBC описывает Путина как «всеми любимого силача, побеждающего медведей».

«Забудьте о глобальной политике и ждите два пилотных эпизода будущего всемирно известного шоу на BBC Two, которое станет главной победой Влада, лидера свободного мира», – гласит анонс на сайте BBC Media Centre.

Впрочем, компания иронизирует, а не издевается над зрителем. В сотрудничестве с компанией Framestore BBC с помощью спецэффектов «оживит» шарж на Путина, который будет брать интервью у настоящих гостей студии. Первым из них станет экс-спикер Тони Блэра, журналист Алистер Кэмпбелл, а за ним шоу Tonight With Vladimir Putin посетит телеведущая ITV и Sky Джун Сарпонг, которую Путин «заставит сыграть в игру Diversity Challenge». 

В цифрового Путина перевоплотится комик Нэтт Тэпли из шоу Have I Got News for You. Создателями проекта числятся Джаспер Гибсон с сатирического сайта The Poke, Джоэл Вейч (Rathergood.com) и Саймон Уэлли (Framestore).

Остается лишь подивиться тому, что уважаемая британская медиакорпорация в 2019 году открыла для себя юмор того разряда, который российский «Первый канал» эксплуатировал в шоу вроде «Мульт личности» десять лет назад.

Ранее сообщалось, что ведущим второго сезона национального телепроекта «Новые лидеры» станет известный украинский журналист и публицист Павел Казарин.

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