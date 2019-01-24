Вашего Скичко и тут, и там показывают: «Украина» определилась с ведущим шоу «Дивовижні люди»

Признаться честно, вариантов у меня было немного, среди них Александр Скичко был самым очевидным претендентом. Причин этому несколько. Во-первых, прошлогодний дебют ведущего в формате вечернего ток-шоу «Без паніки» однозначно «зашел» зрителям – чему свидетельством рейтинги. Во-вторых, у кого как не у Скичко есть опыт не только ведущего, но и участника шоу-талантов («Україна має талант 2», привет!). По словам самого Александра, этот проект будет интересен зрителям, ведь шоу рассказывает об уникальных людях, которые живут среди нас.

«Я бы даже сказал, что эти люди обладают сверхспособностями – это выглядит, как кино, как фантастика. Уверен – многие даже не представляют, что это реально. Признаюсь, я и сам, когда читаю сценарий, удивляюсь, как это возможно. Но когда ты встречаешь этих людей и общаешься с ними вживую, просто восхищаешься. И что самое интересное – большую часть этих способностей они развили в себе сами, в процессе, то есть это не врожденные умения. Получается, мы тоже можем это сделать, просто надо понять, как. И благодаря шоу «Дивовижні люди» мы это узнаем», – интригует Александр Скичко.

Как сообщалось ранее, судьями проекта стали Маша Ефросинина, певица Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны «Говорить Україна» на канале «Украина» Алексей Суханов и ученый Виктор Комаренко. В новом шоу «Дивовижні люди» эксперты будут комментировать уникальность, практичность и сложность обучения навыку героя, а также помогут зрителям выбрать самого удивительного участника шоу.

Напомним, масштабное шоу «Дивовижні люди» – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, который успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала-лидера бороться за победу будут люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Производством шоу по заказу канала «Украина» занимается компания Friends Production. Премьера запланирована на новый весенний телесезон и будет выходить в эфир раз в неделю.