Шоу «Дивовижні люди» для «Украины» будет снимать Friends Production

Производством шоу по заказу канала «Украина» занимается компания Friends Production. Премьера запланирована на новый весенний телесезон и будет выходить в эфире телеканала раз в неделю.

«Дивовижні люди» – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain компании Endemol Shine Group, который успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах.

Шоу привлекательно тем, что участниками выбраны украинцы с выдающимися умственными способностями: они запоминают огромные объемы информации, быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, феноменальную тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

«Это шоу станет событием для нашей страны! Мы покажем удивительные возможности мозга, которые освоили обычные украинцы. Умения участников кажутся абсолютно невероятными и необъяснимыми. Но это не фокусы и не магия, это реальные способности реальных людей. На примере историй наших героев зрители смогут убедиться в том, что способны обнаружить и развить собственную уникальность. Проект «Дивовижні люди» подарит зрителям неимоверные эмоции и захватывающее зрелище – безграничную силу мозга», – комментирует директор Департамента развлекательных программ канала «Украина» Анатолий Сябро.

На примере историй наших героев зрители смогут убедиться в том, что способны обнаружить и развить собственную уникальность.

Для каждого героя команда проекта продумывает необычные, эффектные и масштабные испытания, которые лучше всего позволят продемонстрировать уникальность мозга конкретного человека.

В шоу будет 9 выпусков, в которых соревнуются 6 участников. Победителя выберут путем голосования: с помощью мобильного приложения участников оценивают как зрители в зале, так и судьи проекта. Ими станут четверо экспертов в своей профессиональной области. Участников будут оценивать по шкале от 1 до 10, и победитель проекта получит денежный приз – 100 000 гривен. Он также станет участником гранд-финала.

В финальном, 10-м выпуске телепроекта «Дивовижні люди» будут бороться лучшие из лучших, а победителя шоу выберет вся страна.

Гендиректор Friends Production Алексей Гончаренко в комментарии «Телекритике» выразил благодарность телеканалу «Украина» за то, что именно его продакшену вещатель доверил производство шоу: «Я рад сотрудничать с телеканалом «Украина» – лидером отечественного телеэфира. Нам очень приятно, как продакшену, что именно нам поручили делать это шоу. «Дивовижні люди» – это праймовое шоу выходного дня, очень интересный амбициозный формат. Знаю, что СТБ намеревался запустить этот формат, но не довели это дело до конца. Зато смог канал «Украина», несмотря на все наши экономические кризисы и то, что рекламный бюджет еще не такой, какой бы нам, производителям, хотелось бы. Это очень ценное, дорогое шоу. Это международный формат, который прошел очень успешно во всех крупных странах. Наконец и Украина решилась на это большое шоу».

Несмотря на то, что большие форматные шоу раньше не «приживались» на канале «Украина», гендиректор верит в успех The Brain: «Мы знаем судьбу больших шоу, которые ранее выходили на канале «Украина». В случае с The Brain, я думаю, что именно этот формат подходит «Украине» лучше всего – он не чисто развлекательный, в нем разные жанры – есть моменты детектива, триллера: выйдет ли у героя задание, которое он должен выполнить. Также будет эмоциональная история героя, которая будет вызывать момент сочувствие у зрителей. Есть также в шоу определенный азарт. Это не «фановое» шоу, которые успешно идут на других телеканалах. Здесь нужно очень осторожно подходить и цеплять зрителя «Украины» разными крючками».

Также Алексей Гончаренко поделился некоторыми подробностями шоу: «Несмотря на слово «диво» в названии, в шоу нет обмана, цирка – в нем есть только люди со сверхвозможностями мозга. Это очень интересно. Для каждого из них будет сделан целый номер с отдельными декорациями, реквизитом – такое небольшое шоу для каждого простого человека из народа, но с чрезвычайными способностями. Из десяти выпусков в прямом эфире выйдет последний 10-й выпуск шоу – это будет ближе к майским праздникам – в конце апреля. Среди финалистов пройдет гранд-финал, в котором победитель получит денежный приз. Победителя в других этапах будет выбирать жюри и зрители в зале. Среди жюри будут сугубо украинские известные люди, которых все любят. В жюри нет никого из заграницы, в том числе дружественных нам стран, например, Грузии. Телеканал специально проводил исследования по этому поводу и выяснял, какие известные люди могут быть интересны аудитории. Мы будем гордиться, по крайней мере в этом сезоне, только талантливыми, способными украинцами».

Продюсерами шоу выступают Алексей Гончаренко, Мартина Макиева (Лукьянченко), Оксана Сябро (не является родственницей Анатолия Сябро). Режиссер-постановщик – Герман Ненов, который ставил, в частности, шоу «Королева ночи» певице Ольге Поляковой.

В России шоу выходит на канале «Россия 1» под названием «Удивительные люди». На данный момент вышло 3 сезона шоу.

Заглавное фото: Endemol