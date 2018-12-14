🕵 В НАБУ расказали о схеме растраты $8,24 млн «Укркосмоса»

5 декабря Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), не называя имени, сообщило о подозрении бывшему внештатному советнику генерального директора Государственного космического агентства (ГКАУ) и еще одному доверенному лицу по делу растраты $8,24 млн «Укркосмоса». 6 декабря суд отправил экс-советника гендиректора ГКАУ под круглосуточный домашний арест. 7 декабря в НАБУ назвали имя подозреваемого и представили схему растраты. Им оказался Михаил Гриншпон, известный на рынке также как участник ряда проектов, связанных со спутниковым телевидением. Имя второго подозреваемого не сообщается, но, по данным «Телекритики», речь идет о юристе Гриншпона. За эти средства экс-советник гендиректора ГКАУ приобрел недвижимость в США.

Схема описана в инфографике, опубликованной Национальным антикоррупционным бюро.

Что такое спутник «Лыбидь»

«Лыбидь» должен был стать первым украинским телекоммуникационным спутником. Его запуск позволил бы, в частности, украинским телеканалам сэкономить немало денег на распространении своего сигнала. Планировалось, к примеру, пропустить через него весь трафик телеканалов во время «Евро 2012».

22 июня 2009 года между «Укркосмосом» (госструктура, подконтрольная ГКАУ) и канадской компанией Macdonald, Dettwiler and Associates Corporation (MDA) был заключен контракт на поставку спутника «Лыбидь». 13 мая 2010 года – изложена новая редакция указанного контракта, в результате чего запуск спутника и, соответственно, срок его выполнения был продлен до 28 декабря 2013 года, а стоимость проекта увеличена до $264,6 млн. С целью выполнения своих обязательств по указанному договору «Укркосмос» под государственные гарантии и по согласованию с Министерством финансов Украины 15 декабря 2009 года привлек от Канадского экспортного агентства кредит на общую сумму $292,4 млн. Уже в июне 2010 года Министерство финансов Украины по поручению премьер-министра стало обслуживать этот кредит.

В рамках кредита Экспортного агентства Канады строительство ракеты-носителя должно было производиться на мощностях ГП «ПО Южмаш». «На протяжении 2011–2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали $8,245 млн, предоставленных канадским агентством. В результате таких действий сорван запуск первого украинского спутника «Лыбидь» как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины», – говорится в сообщении НАБУ.

О том, что НАБУ ведет следствие по этому делу, стало известно осенью прошлого года. Весной этого года Гриншпон уверял журналистов, что следствие в НАБУ ведет его знакомый. 20 ноября этого года НАБУ по этому делу обыскивало квартиру экс-гендиректора «Укркосмоса».

Схема

7 декабря в НАБУ рассказали, как подозреваемый легализовал средства. Согласно инфографике бюро, Гриншпон из подконтрольной оффшорной компании с Сейшельских островов Briklin Limited вывел $8,24 миллиона на счета ряда других офшоров. Со счетов этих фирм была приобретена недвижимость в Нью-Йорке, а около $6 млн обналичили. В НАБУ установили, что для надлежащего выполнения условий контракта к реализации проекта привлечен ряд подрядчиков, в том числе ФГУП «ЦЭНКИ» (Россия), и субподрядчиков, среди которых «Южмаш».

Детективы НАБУ выяснили, что между «Южмашем», ФГУП «ЦЭНКИ» и сейшельской компанией Briklin Limited заключен трехсторонний контракт о выполнении работ по изготовлению и поставке ФГУП «ЦЭНКИ» ракетоносителя «Зенит-2SB». В этом контракте компания Briklin Limited выступила посредником и обязалась самостоятельно осуществить все платежи в пользу «Южмаша» – сначала в сумме $33 млн, а позже, в связи с внесенными изменениями, $37 млн, – после чего получить возмещение понесенных расходов от канадской MDA.

Собственные оборотные средства у компании Briklin Limited отсутствовали. Экс-гендиректор «Укркосмоса» Сергей Капшык в 2009 году, находясь в служебной командировке с директором по развитию госпредприятия в канадском Монреале, подготовил и подал представителям канадской MDA письмо с указанием выделить и перечислить необходимый компании Briklin Limited объем денежных средств, гарантировав при этом любые риски их возможного невозврата.

Досудебным расследованием установлено, что, несмотря на перечисление MDA Briklin Limited необходимого объема средств, $8,245 млн ни зарегистрированной cейшельской фирмой, ни «Укркосмосом» в настоящее время в пользу «Южмаша» не оплачены. Указанный факт в целом привел к невыполнению контракта между «Укркосмосом» и MDA, срыву процесса создания спутника «Лыбидь» и причинению государству ущерба, в соответствии с заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы, в размере 238,94 млн гривен.

Кто такой Гриншпон

Михаил Гриншпон был в свое время советником министра обороны Александра Кузьмука, а также советником руководителя Космического агентства, когда его возглавлял ныне покойный Александр Зинченко.

В комментарии «Слідству. Інфо» в декабре 2017 года Гриншпон подтвердил, что имел отношение к сейшельским оффшорам, где исчезли деньги для ракеты-носителя. «Да, компанией Briklin Limited я полностью руководил. Помнишь, на Кипре, когда банки все накрылись? И официально все там. Мы же нанимали аналитиков. Во-вторых, все мои компании, работавшие с MDA, проходили антикоррупционную проверку в Лондоне. Можно было деньги перечислить напрямую. Но в 2008 году, когда готовился тендер… ты же понимаешь, что Украина – это большой рынок. Они не хотели, чтобы у нас был свой спутник, было много препятствий», – сообщил Гриншпон.

В расследовании «Слідство. Інфо» в декабре прошлого года сообщалось, что спутник «уже сделан, он 2 года находится на хранении. Среди реальных причин незапуска называлась, в частности, агрессия РФ против Украины. Агентство не может осуществить его запуск, поскольку «Лыбидь» на украинской ракете «Зенит» должен был выйти на орбиту с российского космодрома Байконур со станции контроля и связи в Евпатории, которую Украина потеряла из-за аннексии Крыма. Готовый спутник якобы хранится в российском АО «Информационные спутниковые системы» в Красноярске. Также была информация о том, что в начале 2018 года в Лондонском арбитраже по инициативе «Укркосмоса» открыли дело о судебном урегулировании спора с канадской MDA по запуску спутника «Лыбидь».

Фото: nabu.gov.ua