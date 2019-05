▶🎈В Киеве стартовали съемки украиноязычной комедии «Великі Вуйки»

View this post on Instagram

Днями в Києві телеканал «1+1» розпочав зйомки україномовної комедії «Великі Вуйки» - продовження культового серіалу «Останній москаль», в якому дехто з улюблених та нові герої опиняться в нових обставинах. Глядачі переживуть з жителями села небувалу пригоду – поїздку до Києва. Хто ж з улюблених героїв відправиться на підкорення столиці? Залишай свої здогадки у коментарях. ⠀ #Великівуйки #останніймоскаль #одинплюсодин #комедія #комедійнийсеріал #карпати #київ #Kyiv #гуцули #легенда #спіноф #кіно #українськекіно #гумор

