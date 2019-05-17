▶🎈В Киеве стартовали съемки украиноязычной комедии «Великі Вуйки»

Как сообщают представители продакшена, новый сериал будет состоять из 16 серий. В спин-оффе самой рейтинговой комедии на украинском ТВ зрители будут следить за «невероятными приключениями жителей села Великие Вуйки – их поездку в столицу Украины».

По сюжету, впервые за всю историю села к населенному пункту хотят проложить дорогу. Но коррумпированный чиновник из области отдает право на строительство дороги в соседние Малые Вуйки. Опасаясь оттока молодых кадров, а со временем и вымирания села, председатель собирает инициативную группу и едет в Киев решать вопрос дороги напрямую. Кто из любимых героев войдет в эту делегацию и отправится покорять столицу, а также – кто сыграет новых героев, с которыми предстоит познакомиться жителям Великих Вуек – зрители узнают уже совсем скоро.

Режиссером-постановщиком стал Митя Шмурак, оператор-постановщик – Дима Манифест. По традиции в первый съемочный день после первого отснятого кадра они вместе с командой разбили на счастье тарелку.

«Мы давно работаем в тандеме, и на нашем счету много ярких клипов для звезд украинского шоу-бизнеса. Креативный продюсер «Великих Вуйков» Юрий Горбунов пригласил нас освежить стиль уже сложившегося сериала, привнести в него новые элементы. Мы рады быть причастными к созданию культовой истории, и для нас большое удовольствие работать с топовыми украинскими актерами, – рассказывают режиссер и оператор. – Каждый из нас когда-то был на месте героев сериала: хоть раз кого-то обворовывали на вокзале, кого-то дурили таксисты, а кто-то приходил впервые в модный клуб и чувствовал себя там неуютно. Очень увлекательно работать над комедией, построенной на понятной и близкой каждому истории».

Видеокомментарий Юрия Горбунова о новом сериале:

Продюсеры проекта – Алена Еремеева, Дарина Жукова, Кристина Шкабар, креативные продюсеры – Юрий Горбунов, Юлия Смычкова, исполнительный продюсер – Артем Стеценко, главный автор – Николай Куцык, сценаристы – Ярослав Стень, Богдан Гацыляк, Алексей Приходько. Художником-постановщиком выступил Андрей Бурьяненко, художник по гриму и костюмам – Александра Козель-Потатуева.

Сериал появится на экранах уже в этом году.

Фото: канал «1+1»